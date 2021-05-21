Маммологи назвали способ снизить риск заболевания раком молочной железы

В минувший четверг главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков заявил, что рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости как в Москве, так и в России. Но если раньше этому заболеванию были подвержены женщины старше 40 лет, то теперь диагноз стремительно молодеет. Онкологи-маммологи Аркадий Аксененко и Александр Братик рассказали ФАН, как определить рак груди вовремя, а также привели несколько возможных причин снижения возраста их пациенток.

Главный совет — прийти к врачу

Онколог-маммолог Аркадий Аксененко рассказал о том, как часто следует приходить на осмотр к врачу-специалисту, чтобы вовремя обнаружить серьезный диагноз.

«Женщинам старше 30-35 лет рекомендуется проходить профилактический осмотр раз в год-два, — сообщил собеседник ФАН. — Кроме того, есть замечательная рекомендация всем женщинам — ходить к гинекологу один раз в год. Еще по стандартам советского времени врач-гинеколог помимо профильного осмотра в обязательном порядке должен был пальпировать молочные железы. Женщинам, которым больше 45 лет, рекомендуется 2 раза в год проходить ультразвуковое исследование и раз в год посещать гинеколога».

В случае жалоб или сомнений врач направляет на ультразвуковые исследования молочных желез — сейчас это абсолютно доступно.

Онколог-маммолог Александр Братик добавил, что при необходимости могут быть назначены дополнительные исследования.

«В случае, если у врача появляются какие-то сомнения, могут делать тонкоигольную биопсию, — рассказал эксперт. — Это безболезненный укол в молочную железу, он используется для уточнения состава клеток, входящих в тревожную область, которая выявлена. Фактически на этом этапе основная диагностика для всех заканчивается».

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Аркадий Аксененко уточнил, что установившиеся стандарты существуют только для женщин старше 30-40 лет. Так как сейчас раком молочной железы заболевают и девушки 17-25 лет, то здесь, по его словам, нужно ориентироваться на наличие жалоб.

«Если у вас появились какие-то жалобы, или вы случайно определили, напальпировали у себя какое-то объемное образование, то не надо это откладывать на потом, когда, например, закончится сессия, — дал рекомендацию онколог-маммолог. — Надо просто прийти к врачу — это основная рекомендация для молодых женщин».

Александр Братик перечислил сигналы, которые должны стать поводом для обращения к врачу-специалисту.

«Необходимо посетить врача, если есть выделения из сосков, боли или уплотнения в груди, — отметил эксперт. — Чаще всего это не опасно и не угрожает злокачественным заболеванием, но специалист осмотрит вас, сможет вас успокоить и назначить какие-то простые способы лечения и доисследования».

Врач напомнил, что вовремя выявленное заболевание позволит своевременно начать лечение и добиться выздоровления.

«По сравнению с тем, что было еще 30 лет назад, ситуация улучшилась, — выразил уверенность Александр Братик. — Конечно же, тогда прогнозы были менее благоприятными, опухоли выявлялись позже, и количество прожитых лет после выявления было меньше, чем сейчас. В наше время с высокой степенью вероятности при выявлении небольшой злокачественной опухоли в молочной железе женщина может остаться в живых и забыть о ней. Иногда даже забеременеть и родить ребенка».

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158 факторов развития рака

Многих женщин беспокоит вопрос о роли наследственности в развитии рака молочной железы. Врачи объяснили, насколько этот фактор значим и что нужно делать, если у старших родственниц был обнаружен этот диагноз.

По словам Александра Братика, выявить вероятность наследственной предрасположенности к этому типу рака можно с помощью анализа на определение мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. Исследование проводится забором крови из вены.

Аркадий Аксененко считает, что генетический фактор важен, но при этом наследственность играет разную роль для представителей разных этносов.

«В славянской популяции наследственному раку подвержен относительно низкий процент женщин, — сообщил врач. — Но если у вас в семье было это заболевание, то, конечно же, надо уделять этому внимание — чаще ходить к врачу и, соответственно, обследоваться».

Аркадий Аксененко продолжил, что трудно говорить о том, что именно провоцирует рак груди, так как существует более 158 факторов возникновения заболевания. Он привел в качестве примера один из них, определенный еще в советское время.

«Сборщицы часов и микроэлектроники проводили целые дни в условиях искусственного освещения с ртутными лампами, и в этих женских коллективах рак молочной железы возникал раньше, чем в каких-либо других, — отметил маммолог-онколог. — И это только один фактор! Но все очень неоднозначно, и нельзя говорить только о чем-то одном».

Врач также выразил предположение о том, почему диагноз с каждым годом молодеет.

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«В моем понимании, основная проблема — ранее начало сексуальной жизни, когда совсем юные девушки начинают бесконтрольно принимать гормональные контрацептивные препараты, — заявил Аркадий Аксененко. — Я думаю, что причина заключается в этом. Беспорядочная половая жизнь, гормональное прерывание беременности — это все приводит к проблемам со здоровьем молодых женщин».

В заключение Александр Братик обратился к женщинам, у которых уже был выявлен диагноз. Он убежден, что шанс на полное излечение есть всегда.

«Даже если у вас обнаружили рак, надежда есть всегда, — подчеркнул Александр Братик. — Надо бороться за то, чтобы реализоваться и остаться в живых, создавать жизнь и двигаться дальше. Шансов очень много, просто надо не бояться».

Ранее главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков объяснил, может ли COVID-19 влиять на заболеваемость раком.