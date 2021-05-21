Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Тюменью

Тюмень, 21 мая. Транспортная прокурора назначила проверку инцидента с самолетом Ан-2, который совершил жесткую посадку в Тобольском районе. В результате ЧП пострадали два человека.

В момент инцидента на борту находились девять человек. Следователи работали на месте происшествия. Представители авиакомпании также выясняют обстоятельства случившегося.

Установлено, что самолет выполнял рейс Тобольск — Лайтамак и совершил посадку в штатном режиме на грунтовой посадочной площадке в Лайтамаке. В конце «пробега» у него сложились передние опоры шасси. Два человека получили легкие ушибы, сообщал ФАН.