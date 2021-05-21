Подписчики оставляют молитвы в комментариях под новым видео Бритни Спирс

Лос-Анджелес, 21 мая. Американская певица Бритни Спирс продолжает волновать фанатов видеороликами со странными танцами. На этот раз обеспокоенные поклонники даже начали молиться за звезду.

Спирс опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. В первой части ролика певица в желтом топе и коротких шортах совершает своеобразные движения и иногда быстро крутится под музыку. Во второй части знаменитость исполняет более плавный танец на каблуках под другую песню.

Новое видео серьезно обеспокоило поклонников Бритни Спирс, хотя она уже неоднократно выкладывала записи подобных танцев. Подписчики певицы оставляют молитвы в комментариях под роликом.

«Господь, благослови это дитя»; «Господи Иисусе, снова вращение»; «Молюсь во имя Иисуса за ее дух. Да благословит ее Господь. Исцеление приближается»; «Кто-нибудь, позовите экзорциста», — написали встревоженные фолловеры.

Отец исполнительницы Джеймс Спирс говорил, что его дочери требуется постоянная опека. По словам мужчины, у Бритни Спирс выявили деменцию, поэтому она не может самостоятельно распоряжаться своей жизнью.