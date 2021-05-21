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21 мая 16:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
16:29
Происшествия
Пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся
16:27
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Подписчики оставляют молитвы в комментариях под новым видео Бритни Спирс

Шоу-бизнес
Подписчики оставляют молитвы в комментариях под новым видео Бритни Спирс
Global Look Press  /  F. Sadou/AdMedia

Лос-Анджелес, 21 мая. Американская певица Бритни Спирс продолжает волновать фанатов видеороликами со странными танцами. На этот раз обеспокоенные поклонники даже начали молиться за звезду.

Спирс опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. В первой части ролика певица в желтом топе и коротких шортах совершает своеобразные движения и иногда быстро крутится под музыку. Во второй части знаменитость исполняет более плавный танец на каблуках под другую песню.

Новое видео серьезно обеспокоило поклонников Бритни Спирс, хотя она уже неоднократно выкладывала записи подобных танцев. Подписчики певицы оставляют молитвы в комментариях под роликом.

«Господь, благослови это дитя»;

«Господи Иисусе, снова вращение»;

«Молюсь во имя Иисуса за ее дух. Да благословит ее Господь. Исцеление приближается»;

«Кто-нибудь, позовите экзорциста», — написали встревоженные фолловеры.

Отец исполнительницы Джеймс Спирс говорил, что его дочери требуется постоянная опека. По словам мужчины, у Бритни Спирс выявили деменцию, поэтому она не может самостоятельно распоряжаться своей жизнью.

Бритни Спирс певица поклонники
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