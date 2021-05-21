Попова посоветовала сделать прививки от коронавируса до лета

Москва, 21 мая. Вакцинацию от коронавируса лучше пройти до начала лета. Такой совет дала россиянам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Темпы распространения коронавируса в РФ могут увеличиться с началом лета, поскольку россияне начнут активно разъезжать по территории страны. Своевременная вакцинация от COVID-19 позволит защититься от коронавируса, напомнила Попова.

Российские врачи используют для прививок отечественные вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». Все три препарата успешно прошли клинические исследования.