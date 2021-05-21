Журавко назвал слово «Путин» убийственным для Зеленского

Херсон, 21 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский не принадлежит сам себе.

Таким образом экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко объяснил отказ главы Незалежной характеризовать президента России Владимира Путина.

Как стало известно, украинский лидер 20 мая проводил конференцию по итогам второго года президентства. В ходе мероприятия журналисты попросили политика охарактеризовать Владимира Путина. Однако Зеленский отказался, сославшись на то, что подобные действия могут обострить отношения между странами.

По словам Журавко, президент Украины попытался уйти от вопросов о российском коллеге, поскольку слово «Путин» является для него убийственным. Бывший депутат Верховной рады добавил, что глава украинского государства «нулевой» в международной повестке.

«Зеленский сам себе не принадлежит. Ему запретили охарактеризовать Владимира Владимировича Путина. Сейчас сам (президент США Джозеф. – Прим. ФАН) Байден скачет и напрашивается на встречу с Путиным. Кто осла впереди паровоза пустит?» — подчеркнул Журавко в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Алексей Журавко поставил под сомнение высказывание Владимира Зеленского о планах провести референдум по Донбассу. По его словам, политик своими действиями пытается «замылить» мозги граждан. Результаты так называемого референдума «уйдут в мусорку».