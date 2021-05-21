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21 мая 16:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
16:29
Происшествия
Пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся
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Журавко назвал слово «Путин» убийственным для Зеленского

Политика
Журавко назвал слово «Путин» убийственным для Зеленского
instagram.com  /  @alekseizhuravko

Херсон, 21 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский не принадлежит сам себе.

Таким образом экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко объяснил отказ главы Незалежной характеризовать президента России Владимира Путина.

Как стало известно, украинский лидер 20 мая проводил конференцию по итогам второго года президентства. В ходе мероприятия журналисты попросили политика охарактеризовать Владимира Путина. Однако Зеленский отказался, сославшись на то, что подобные действия могут обострить отношения между странами.

По словам Журавко, президент Украины попытался уйти от вопросов о российском коллеге, поскольку слово «Путин» является для него убийственным. Бывший депутат Верховной рады добавил, что глава украинского государства «нулевой» в международной повестке.

«Зеленский сам себе не принадлежит. Ему запретили охарактеризовать Владимира Владимировича Путина. Сейчас сам (президент США Джозеф. – Прим. ФАН) Байден скачет и напрашивается на встречу с Путиным. Кто осла впереди паровоза пустит?» — подчеркнул Журавко в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Алексей Журавко поставил под сомнение высказывание Владимира Зеленского о планах провести референдум по Донбассу. По его словам, политик своими действиями пытается «замылить» мозги граждан. Результаты так называемого референдума «уйдут в мусорку».

украина путин россия зеленский журавко
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