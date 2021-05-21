В Саратовской области ожидают роста турпотока после снятия ограничений

Саратов, 21 мая. Область сняла ограничения на туристические поездки, установленные весной 2020 года. Соответствующий документ подписал глава областного правительства Роман Бусаргин.

«Это очень большое событие для нашего региона. Несмотря на некоторый скепсис местных жителей, туристических мест у нас достаточно много. Чего стоит горнолыжный комплекс в Хвалынске, куда едут со всей России. Снятие ограничений должно дать толчок к росту туристического потока в область», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник туристического агентства Олег Ли.