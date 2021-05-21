«Суперскоростной режим» ЕСПЧ указывает на личный интерес Запада к работе ФБК

ЕСПЧ в сверхбыстром порядке рассмотрел обращение юристов ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) по делу об экстремизме, возбужденному против структур Алексея Навального. Как пояснил экс-юрист фонда Виталий Серуканов, жалоба в Страсбург никак не повлияет на судьбу ФБК и инициирована с единственной целью — успокоить сторонников Навального в России.

Европейский суд по правам человека дал приоритет заявлению «Фонда борьбы с коррупцией»1 о срочных мерах по делу о ликвидации организации и ее штабов (структурное подразделение ФБК), сообщили в структурах Алексея Навального. Номинальный директор фонда Иван Жданов рассказал о подробностях процесса в эфире передачи «Россия будущего» на канале «Навальный LIVE». Жданов подчеркнул, что юристы ФБК оперативно обратились в Страсбург в связи с заведением дела об экстремизме.

«Сразу же, когда это дело направили против нас, мы подали в ЕСПЧ [жалобу] по 39-му правилу, по срочным мерам. Потому что мы считаем, что дело против ФБК является фундаментальным делом, которое отделяет нас, сторонников Навального, от по-настоящему массовых репрессий», — рассказал Жданов.

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По словам соратника Навального, ЕСПЧ оперативно отреагировал на жалобу ФБК, сообщив, что «дело по экстремизму выделили из другого дела по давлению на ФБК, присвоили отдельный номер жалобы и дали приоритет этому делу». Как пояснил Жданов, реакция ЕСПЧ подчеркивает важность судебного процесса, который он назвал «одним из ключевых событий современной российской истории».

«Дали приоритет этому делу, запросили вопросы у Российской Федерации до 20 мая, если я не ошибаюсь. РФ ответила на вопросы европейского суда, теперь до 24 мая у нас есть время дать свои ответы на вопросы ЕСПЧ. То есть дело рассматривается в суперскоростном режиме», — сообщил Жданов.

Соратник Навального напомнил, что обычно процесс рассмотрения обращений в Страсбург растягивается на годы. В среднем спустя год после подачи жалобы ЕСПЧ отвечает, что обращение принято, затем через пару лет подтверждает соответствие обращения формальным требованиям. Еще полгода могут идти ответы на запросы европейского суда. ФБК же, как они утверждают, удалось в разы ускорить процесс.

«В данном случае делу присвоен приоритет, и мы прошли эти процедуры буквально за месяц. И я рассчитываю, что до 24-го числа ФБК ответит на вопросы ЕСПЧ, и потом в суперскоростном режиме мы очень быстро выйдем на решение европейского суда. Возможно, это решение будет до того, как нас признают экстремистами», — рассказал Жданов.

В комиссии Совета Федерации отреагировали на сообщение структур Навального об ускоренном рассмотрении обращения в ЕСПЧ, отметив, что такое решение европейского суда указывает на их заинтересованность в работе с ФБК.

«Привилегированное отношение к Навальному и его структурам в европейских институтах подтверждает, что Запад рассматривает эти политические группировки в качестве собственного актива. Очевидно, что ускоренное рассмотрение кейса ФБК в ЕСПЧ инициировано Западом в надежде сохранить возможность использования структур Навального для попыток вмешательства в предстоящие выборы в Государственную думу», — отметила сенатор Елена Афанасьева, подчеркнув, что политическое будущее страны определяет народ России «без каких-либо подсказок извне».

Экс-юрист ФБК Виталий Серуканов прокомментировал взаимодействие ФБК и ЕСПЧ в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. Он не сомневается, что поспешное обращение фонда в Страсбург связано с тем, что в деятельности структур Навального действительно есть признаки серьезных нарушений закона. В частности, Серуканов напомнил, что в последние годы руководство фонда подбивало людей к массовым беспорядкам. Он отметил ангажированность Страсбурга, который является политическим инструментом и выносит политически мотивированные решения.

facebook.com / Виталий Серуканов

«По поводу ЕСПЧ хотел бы отдельно выразиться. Вот этой спешкой и вот этими короткими сроками, этой оперативностью они продемонстрировали свою политическую предвзятость и тот факт, что ФБК для них — это такой сверхсубъект, который они выносят за скобки в своей практике. О чем это говорит? Что ФБК — это действительно иностранный агент», — отметил Серуканов, подчеркнув, что подобные случаи лучше всего иллюстрируют данный факт.

Экс-сотрудник ФБК уверен, что сверхбыстрая реакция ЕСПЧ на обращение юристов фонда связана с многолетними бизнес-связями Навального в суде. Как полагает ряд экспертов, основатель ФБК играл роль «решалы», помогая с обращениями в Страсбург и получая «откаты».

«Даже по моим данным, примерно с 2016 года у Навального была специальная программа как раз по сбору вот таких исков и сопровождении их в ЕСПЧ. Он на этом отлично зарабатывал, получал гранты и так далее. То есть у них, что называется, слаженная команда. Ребята работают давно, работают, видимо, в их понимании, успешно, но вот только один момент — работают они против России и ее граждан», — резюмировал Серуканов.

Напомним, в апреле прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать ФБК и штабы Навального3 экстремистскими организациями. В настоящее время ключевые представители фонда скрылись за границей, за исключением ведущей «Навальный LIVE» Любови Соболь и пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, а штабы Навального остановили свою деятельность.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга