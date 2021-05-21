Минздрав напомнил о добровольном характере вакцинации от коронавируса в РФ

Москва, 21 мая. Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. Такое заявление сделал замглавы Министерства здравоохранения РФ Олег Гриднев.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года. Сделать прививку от коронавируса может любой житель страны с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний. Процедура в стране носит добровольный характер, обратил особое внимание Гриднев.

Российские врачи используют для вакцинации от COVID-19 отечественные препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Оба медикамента доказали свою эффективность и безопасность.