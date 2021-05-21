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21 мая 18:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
17:50
Общество
Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
17:50
Политика
МИД РФ прокомментировал ограничения против посольств США и Чехии
17:50
Шоу-бизнес
Соседову не понравились заигрывания Манижи с европейскими ценностями
17:48
Армия
Шойгу: в Сирии испытали более 300 образцов российского вооружения
17:48
Армия
Шойгу назвал главные преимущества лазерных комплексов «Пересвет»
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Пингвинов из Московского зоопарка отправили в Македонию для создания новых пар

ФАН-ТВ
Пингвинов из Московского зоопарка отправили в Македонию для создания новых пар

Руни, Руна, Джинся, Напа, Муфта и Уми — шесть очаровательных пингвинов Гумбольдта из Московского зоопарка отправились покорять македонский город Скопье. Там находится зверинец, в котором этих птиц поселят впервые. Для них построили специальный вольер, отвечающий требованиям Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, подобрано правильное соотношение температуры воздуха и воды, созданы все необходимые условия.

Пингвинам перед отправкой провели все нужные ветеринарные процедуры, завели паспорта и построили комфортные боксы. В аэропорту птиц увлажнили, покормили и только после этого посадили на борт.

Перелет птицы перенесли хорошо, в течение 20 дней они пробудут на карантине, а затем их выпустят в общий вольер. Там они встретятся с сородичами из итальянского зоопарка. От сложившихся пар сотрудники зоопарка рассчитывают получить потомство.

Такой обмен зверями и птицами распространен в зоопарках по всему миру. Обычно животных перевозят в достаточно юном возрасте, чтобы им было проще освоиться и создать семью на новом месте.

москва птицы животные зоопарк природа
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