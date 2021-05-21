Пингвинов из Московского зоопарка отправили в Македонию для создания новых пар

Руни, Руна, Джинся, Напа, Муфта и Уми — шесть очаровательных пингвинов Гумбольдта из Московского зоопарка отправились покорять македонский город Скопье. Там находится зверинец, в котором этих птиц поселят впервые. Для них построили специальный вольер, отвечающий требованиям Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, подобрано правильное соотношение температуры воздуха и воды, созданы все необходимые условия.

Пингвинам перед отправкой провели все нужные ветеринарные процедуры, завели паспорта и построили комфортные боксы. В аэропорту птиц увлажнили, покормили и только после этого посадили на борт.

Перелет птицы перенесли хорошо, в течение 20 дней они пробудут на карантине, а затем их выпустят в общий вольер. Там они встретятся с сородичами из итальянского зоопарка. От сложившихся пар сотрудники зоопарка рассчитывают получить потомство.

Такой обмен зверями и птицами распространен в зоопарках по всему миру. Обычно животных перевозят в достаточно юном возрасте, чтобы им было проще освоиться и создать семью на новом месте.