Реструктуризация долгов: экономист объяснил, как реабилитировать бизнес после кризиса

Свыше 60% компаний и предпринимателей в первом квартале 2021 года заявили о восстановлении и повышении спроса на свою продукцию. О том, каким сферам бизнеса удалось вернуться к доковидным показателям, стоит ли предпринимателям, находящимся на грани разорения, прибегать к таким механизмам реабилитации, как реструктуризация долгов, ФАН рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

По оценке эксперта, в Санкт-Петербурге, как и во многих крупных городах России, по итогам первого квартала этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого индекс промышленного производства составил 104,6%, оборот розничной торговли — 102,2%, а собственные доходы достигли отметки в 109,3%.

«Среди отраслей положительная динамика наблюдается прежде всего в судостроении (+11,7%), фармацевтике (+13,9%) и пищевом производстве (+4,6%). Однако, если эпидемиологическая обстановка не будет ухудшаться, то с мая по сентябрь можно ожидать существенное восстановление и рост туристического потока, в том числе за счет активной поддержки на федеральном уровне внутреннего туризма. Гостинично-ресторанный бизнес в 2021 году, вероятно, сможет поддержать и дополнить общую положительную динамку экономических показателей города», — отмечает Дмитрий Десятниченко.

Тем компаниям, которые оказались не в состоянии самостоятельно выбраться из финансовой ямы, экономист советует присмотреться к одному из действенных способов оздоровления бизнеса — реструктуризации долгов.

«Механизм можно сравнить с подключением больного с высокой степенью поражения легких к аппарату ИВЛ. Сам аппарат его никак не оздоравливает, но позволяет не умереть от удушья раньше, чем может наступить положительный результат лечения», — поясняет доцент.

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Вместе с тем эксперт добавляет, что подходить к добровольному принятию дополнительных финансовых обязательств в условиях кризиса следует крайне взвешенно, просчитав все возможные риски.

«Вы можете потерять свое дело или значительную его часть, нарастив текущую задолженность или излишне оптимистично оценив перспективы выхода своего бизнеса из кризисного состояния в условиях коронавирусной неопределенности. Этот фактор можно считать существенным подводным камнем льготного кредитования или реструктуризации», — подчеркивает Десятниченко.

По оценке экономиста, в связи с отменой значительной части послаблений для банковского сегмента во второй половине 2021 можно ожидать естественный рост дефолтов по кредитам МСП.

«Если в ближайшие два месяца не будут разработаны и запущены такие превентивные меры поддержки, как, к примеру, мораторий на банкротство с участием государства, то большинство заемщиков просто не смогут вернуть деньги банку или компенсировать его расходы своим имуществом», — заключил эксперт.

Напомним, 21 мая объявлен в России днем предпринимателя. Федеральное агентство новостей писало о том, как отметят главный праздник бизнесменов в 2021 году.