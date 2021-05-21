Россиянка Мира Тэрада, незаконно удерживаемая в США, вернулась на родину

Сегодня в Россию вернулась Мира Тэрада — петербурженка, познавшая на себе все «прелести» американского правосудия. Вместе с мамой Миры в аэропорту землячку встречал президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Миру должны были освободить еще 29 января 2021 года. Однако выбраться из американской тюрьмы оказалось не так-то просто, даже когда ты уже отбыл наказание. История изначально была слишком туманная. Особенно, когда у тебя муж, который стреляет тебе в ногу и хвастается своими связями с ЦРУ, а потом таинственно исчезает.

То, что пришлось пережить Мире — хватит на большой роман: при депортации были утеряны документы, восстанавливать их начали почему-то уже после окончания срока наказания, потом был ледяной апокалипсис в южных штатах США, когда температура воздуха достигала минус 20 и не было электричества и тепла. Можно представить что в это время творилось в тюрьме…Затем был ковид, странный какой-то, совсем без симптомов, и четыре недели в одиночной камере. А еще — полное равнодушие со стороны отдельных сотрудников консульств и депортационной службы.