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21 мая 16:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
16:31
Политика
Швейцарский хоккеист назвал лучшие качества Владимира Путина
16:31
Общество
Голикова объяснила международный успех российского «Спутника V»
16:29
Общество
Голикова заявила о намерении РФ наращивать потенциал глобального здравоохранения
16:29
Происшествия
Пьяный подросток устроил смертельное ДТП на трассе под Тулой и скрылся
16:27
Политика
Десятки депутатов Рады готовы взять Медведчука на поруки
16:26
Общество
Владивосток отмечает 290-летие Тихоокеанского флота: репортаж ФАН
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Россиянка Мира Тэрада, незаконно удерживаемая в США, вернулась на родину

Политика
Россиянка Мира Тэрада, незаконно удерживаемая в США, вернулась на родину
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Юдина

Сегодня в Россию вернулась Мира Тэрада — петербурженка, познавшая на себе все «прелести» американского правосудия. Вместе с мамой Миры в аэропорту землячку встречал президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Миру должны были освободить еще 29 января 2021 года. Однако выбраться из американской тюрьмы оказалось не так-то просто, даже когда ты уже отбыл наказание. История изначально была слишком туманная. Особенно, когда у тебя муж, который стреляет тебе в ногу и хвастается своими связями с ЦРУ, а потом таинственно исчезает.

То, что пришлось пережить Мире — хватит на большой роман: при депортации были утеряны документы, восстанавливать их начали почему-то уже после окончания срока наказания, потом был ледяной апокалипсис в южных штатах США, когда температура воздуха достигала минус 20 и не было электричества и тепла. Можно представить что в это время творилось в тюрьме…Затем был ковид, странный какой-то, совсем без симптомов, и четыре недели в одиночной камере. А еще — полное равнодушие со стороны отдельных сотрудников консульств и депортационной службы.

«Фонд защиты национальных ценностей подключился к ситуации практически сразу, как стало понятно, что никому особо и дела нет до судьбы нашей соотечественницы», — рассказывает Максим Шугалей. — И даже нам не удавалось поначалу решить вопрос. Было принято решение от ФЗНЦ нанять адвоката на месте в США, который и занимался проблемой. И то потребовалось четыре месяца, чтобы Мира сегодня вернулась домой. Потому что мы своих не бросаем и верили и надеялись и знали, что все будет хорошо!»

сша шугалей фзнц тэрада
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Все новости / Политика / Россиянка Мира Тэрада, незаконно удерживаемая в США, вернулась на родину
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