Падение «Антонова»: Альгис Микульскис о смертельном штопоре украинского авиапрома

Третья по счету встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями СМИ прошла в одном из цехов авиастроительного предприятия «Антонов». Символичность выбора этой локации просто зашкаливает! Рассказы о планах окончательного превращения Украины в «страну мечты», звучащие на фоне умирающего авиазавода, стали идеальной иллюстрацией всего происходящего в экономике «незалежной».

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке погружается в реалии украинского авиапрома и приходит к неутешительным выводам.

Эту пресс-конференцию Владимир Зеленский приурочил ко второй годовщине своей инаугурации и она, по идее, должна была стать своеобразным подведением итогов накануне президентского «экватора». Так, собственно, и вышло. На протяжении почти трех часов глава Украины, восседая в одном из цехов авиазавода «Антонов», рассказывал о достижениях, о Донбассе, о том, что, оказывается, не «весь мир с ними», об олигархах и, конечно же, о том, что ведомые паном президентом территории скоро непременно превратятся в «страну мечты».

И все бы хорошо, кабы не фон, на котором произносились речи про удивительные перспективы — огромный транспортный Ан-124 «Руслан», разрисованный в цвета перевернутого государственного флага и недостроенная «Мрія», пребывающая в нынешнем состоянии с момента распада СССР. Причем, судя по всему, данная локация была выбрана с самыми благими намерениями — проиллюстрировать процесс «возрождения промышленности». Однако получилось «немного наоборот».

Что же происходит с некогда процветавшим авиастроительным гигантом, чья продукция, созданная в советские времена и в первые годы независимости, до сих пор летает по всему миру? Вы только не удивляйтесь, но в современном украинском контексте ничего нового с ним не происходит…

Евромайдан, может, конечно и поднял на немыслимые высоты «гідність і свідомість нації», но промышленности оказались нужны не они, а заказы и комплектующие, львиная доля которых, как на зло, оказалась российской.

facebook.com / ГП «Антонов»

А ведь начиналось все довольно неплохо! Например, в 1997 году Украина и Россия подписали так называемый «Большой договор о дружбе и сотрудничестве», благодаря которому, в частности, было решено перезапустить существовавшие еще в СССР проекты совместного производства Киевом, Харьковом, Воронежем и Самарой авиалайнеров средней дальности. Вскоре после этого самолеты Ан-140, Ан-148 и Ан-178 корпорации «Антонов» были готовы и испытаны, а для начала их запуска в серию требовалась только «виза» высшей государственной власти. Но эту власть на Украине представлял тогда Виктор Ющенко. К сожалению…

С приходом в президентское кресло пророссийского Виктора Януковича разорванные контакты возобновляются: договоренности по сотрудничеству в сфере гражданского авиастроения становятся частью подписанного в апреле 2010 года Харьковского соглашения.

Госпереворот поставил на всех этих начинаниях жирный крест — в 2014 году все достигнутое было денонсировано, а в 2015-м на любое сотрудничество украинских авиастроителей с российскими был наложен запрет. Падение «Антонова» началось… Последний экспериментальный самолет Ан-132 был произведен в 2016 году и на этом всякое производство было прекращено. В 2019-м депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин, комментируя состояние отрасли, заявил:

«Идет уже пятый год, в течение которых три авиазавода страны не собрали серийно ни одного самолета. Запчасти российского производства закончились, новых поставок нет. Если заменить их отечественными или западными, нужна будет полная пересертификация Ан-148, Ан-158, а это большие инвестиции и несколько лет кропотливого труда. В результате в 2019 году Украина впервые не привезла на международный авиакосмический салон в Ле-Бурже ни одного самолета, ограничившись лишь их макетами. Это уже не кризис — это крах».

Судьбой «Антонова» заинтересовались в следующем, 2020 году. Но причиной этой заинтересованности стала не внезапно проснувшаяся профессиональная хватка укрочиновников, а трагедия: вечером 25 сентября Ан-26, выполнявший учебно-тренировочный полет, рухнул вблизи города Чугуева, в двух километрах от аэродрома. Из находившихся на борту 26 человек выжил один.

Спустя ровно 4 месяца государство заказало у «Антонова» три Ан-178 для армии. Вот такой вот повод для заказа… По словам бывшего заместителя главного конструктора «Антонова» Анатолия Вовнянко, без этой трагедии никто бы и не подумал строить новый самолет, а история авиапрома Украины была бы закончена.

Prt Scr twitter.com / @spacelordrock

Впрочем, странности не кончаются и на этом. Новые машины будут создаваться не за бюджетные деньги, а по линии кредита Укрэксимбанка, выделенного под государственные гарантии. То есть Министерство обороны расплатится за самолеты только после их передачи военным. Да еще и Укроборонпром настойчиво двигает в Раду законопроект №3822, в случае принятия которого он сможет единолично отчуждать имущество предприятия и без коррупционных схем там явно не обойдется.

Кстати, на так насмешившей сетевых острословов фотографии бескрылого фюзеляжа с надписью по-украински «Вооруженным силам — надежные крылья» — именно первый самолет из трех вышеупомянутых…

Что еще? Еще в текущем году завод собирается собрать один Ан-178 для полиции Перу, капитально отремонтировать два «Руслана», ну и так, по мелочам…

И касательно «Мрії» … Этот гигант, традиционно выдаваемый в мире за украинский, создавался как часть советской космической программы «Энергия — Буран». То есть, для достройки второго его экземпляра Украине нужно иметь за душой как минимум сравнимый с СССР промышленный потенциал и собственную космическую программу соответствующих масштабов. Как говорится, дальнейшие обсуждения здесь даже не забавны, а попахивают нехорошим когнитивным расстройством.

Ну что ж… «Аграрной сверхдержаве», каковой в будущем видят Украину те, кто завел ее в такое настоящее, «большая» авиация и не нужна — обрабатывать поля гербицидами можно и с импортных «кукурузников».