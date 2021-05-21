Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии

Москва, 21 мая. Древнейшей профессией является дипломатия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг на марафоне «Новое знание».

Дипломаты должны обладать эрудицией и иностранными языками. По словам Лаврова, в российский МИД принимают работников со знанием минимум двух иностранных языков.

В современном глобализированном мире границы между видами человеческой деятельности стираются. Дипломат, как и представитель любой другой профессии, должен разбираться в мировых процессах. Кроме того, необходимо осознавать место своей страны на международной арене, подчеркнул Лавров.

Ранее глава ведомства рассказал, что начинал дипломатическую карьеру в Шри-Ланке, где работал переводчиком посла четыре года.