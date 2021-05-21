Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой

Москва, 21 мая. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов нелестно отозвался о примадонне российской эстрады Алле Пугачевой, используя жесткие выражения.

Соседов прокомментировал скандал вокруг певицы и ее бывшего мужа, короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Поклонники и СМИ предполагают, что бывшие супруги поссорились по неизвестной причине. На такие подозрения публику навела, например, негативная реакции певца на вопросы о Примадонне. Однако, по мнению Соседова, причина кроется в другом.

«Пугачева всем надоела, как собака. Она надоела не только Киркорову, но и мне, словно горькая редька», — возмутился критик.

Как считает Соседов, журналисты просто издеваются над королем эстрады, спрашивая у него о бывшей жене. Сам критик тоже воспринимает вопросы о Пугачевой как издевку над собой. Журналист признался, что Примадонна ему абсолютно не интересна, поскольку она уже вовсе не легенда.

«Выйдите на улицу и спросите у простых людей, что они думают о Пугачевой. Ради интереса опросите человек десять. Вот и услышите, что они думают. Она уже никому не интересна. Ее поезд ушел», — подчеркнул Соседов в комментарии «Собеседнику».

Критик также озвучил неожиданные подробности о браке Пугачевой и Киркорова. По словам Соседова, в звездной паре не было настоящего счастья.