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Две женщины пострадали в результате жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
15:14
Наука
Физикам из США удалось превысить скорость света
15:12
Общество
Член ОНК рассказал, как будут регламентировать добровольность труда заключенных
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
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Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
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Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
15:00
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14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
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Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой

Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 21 мая. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов нелестно отозвался о примадонне российской эстрады Алле Пугачевой, используя жесткие выражения.

Соседов прокомментировал скандал вокруг певицы и ее бывшего мужа, короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Поклонники и СМИ предполагают, что бывшие супруги поссорились по неизвестной причине. На такие подозрения публику навела, например, негативная реакции певца на вопросы о Примадонне. Однако, по мнению Соседова, причина кроется в другом.

«Пугачева всем надоела, как собака. Она надоела не только Киркорову, но и мне, словно горькая редька», — возмутился критик.

Сергей Соседов

Как считает Соседов, журналисты просто издеваются над королем эстрады, спрашивая у него о бывшей жене. Сам критик тоже воспринимает вопросы о Пугачевой как издевку над собой. Журналист признался, что Примадонна ему абсолютно не интересна, поскольку она уже вовсе не легенда.

«Выйдите на улицу и спросите у простых людей, что они думают о Пугачевой. Ради интереса опросите человек десять. Вот и услышите, что они думают. Она уже никому не интересна. Ее поезд ушел», — подчеркнул Соседов в комментарии «Собеседнику».

Критик также озвучил неожиданные подробности о браке Пугачевой и Киркорова. По словам Соседова, в звездной паре не было настоящего счастья.

пугачева соседов примадонна
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Все новости / Шоу-бизнес / Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
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