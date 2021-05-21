Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью

Москва, 21 мая. Дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна хочет испытать радость материнства. Она рассказала об этом подписчикам на своей странице в Instagram.

Пока что детей у дочери Заворотнюк нет, но она задумывается о рождении ребенка. Когда планируется пополнение в семействе, Анна Заворотнюк не говорит.

«Пока детей нет, но я очень хочу стать мамой», — призналась в сторис Заворотнюк.

Дочь тяжелобольной актрисы не замужем, но она состоит в романтических отношениях. Впрочем об избраннике блогера известно мало. Девушка рассказывала, что познакомилась с бойфрендом, когда училась в Америке. Она счастлива в отношениях уже шесть лет.

В настоящее время семья Заворотнюк переживает тяжелые времена. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с онкологическим заболеванием. Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга. Сама актриса никак не комментирует свое состояние. Родственники стараются отмалчиваться, но иногда сообщают поклонникам о здоровье тяжелобольной Заворотнюк. О болезни знаменитости стало известно летом 2019 года.