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15:14
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Физикам из США удалось превысить скорость света
15:12
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Член ОНК рассказал, как будут регламентировать добровольность труда заключенных
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
15:00
Общество
Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
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Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter

  /   Обновлено: 21 мая 2021 15:16
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
flickr.com  /  keiyac

Вашингтон, 21 мая. Рекордное за все время количество публикаций о криптовалюте биткоин в Twitter зафиксировала аналитическая компания The Tie.

В течение одного дня, 20 мая, число твитов с упоминанием BTC достигло отметки в 232,7 тысячи. Причиной данной динамики стало снижение курса биткоина до 30 тысяч долларов за виртуальную монету, произошедшее накануне, 19 марта.

Этот день можно считать историческим событием, уверен криптоблогер Руслан Захаркин. В беседе с ФАН он объяснил, что произошел так называемый «медвежий тренд» — рынок криптовалют резко разворачивается и начинает падение в бездну. Эксперт рассказал о причинах снижения курса и рассказал, что будет дальше.

twitter биткоин курс биткоина
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