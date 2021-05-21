Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter

Вашингтон, 21 мая. Рекордное за все время количество публикаций о криптовалюте биткоин в Twitter зафиксировала аналитическая компания The Tie.

В течение одного дня, 20 мая, число твитов с упоминанием BTC достигло отметки в 232,7 тысячи. Причиной данной динамики стало снижение курса биткоина до 30 тысяч долларов за виртуальную монету, произошедшее накануне, 19 марта.

Этот день можно считать историческим событием, уверен криптоблогер Руслан Захаркин. В беседе с ФАН он объяснил, что произошел так называемый «медвежий тренд» — рынок криптовалют резко разворачивается и начинает падение в бездну. Эксперт рассказал о причинах снижения курса и рассказал, что будет дальше.