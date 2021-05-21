Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору

Тель-Авив, 21 мая. Израильская полиция после начала массовых беспорядков блокировала доступ на иерусалимскую Храмовую гору.

Беспорядки и столкновения с полицией начались после пятничной молитвы. Для разгона палестинцев израильская полиция использует шумовые гранаты и слезоточивый газ, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что 10 мая началось обострение ситуации на границе сектора Газа. Армия обороны Израиля и палестинские группировки в секторе Газа на протяжении десяти дней обменивались ракетными ударами. По данным палестинских властей, число жертв достигло 230 человек. В Израиле заявляют о 12 погибших и 500 раненных.

Власти Израиля 21 мая приняли инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий.