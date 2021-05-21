Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске

Москва, 21 мая. Американский бизнесмен Илон Маск — незаурядный человек и визионер. Так его охарактеризовал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков в беседе с журналистами поделился мнением о предпринимателе из США и сказал, что важно сопоставлять мировоззрение визионеров в разных странах.

«Он человек незаурядный, человек, который живет в Америке. И всегда для нас тоже очень важно представлять, что думают там, чем они живут, какие у них визионеры. Таких же много и у нас», — сказал Песков.

Илон Маск 21 мая выступил на марафоне «Новое знание». Журналисты Федерального агентства новостей собрали самые запоминающиеся реплики американского миллиардера.