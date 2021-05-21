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СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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Общество
Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
14:53
Политика
Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
14:51
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
14:48
Армия
МО Армении организовало визит иностранных офицеров на границу с Азербайджаном
14:48
Общество
Озеро лотосов в Волгограде признали одним из самых живописных в России
14:43
Общество
Перечислены пять признаков, что человеку звонит мошенник
14:42
Армия
В России создается система боевого взаимодействия БПЛА с вертолетами
14:41
Происшествия
ФАН публикует список пострадавших рабочих в Таганроге
14:40
Общество
Диетолог назвал витамины для здоровых и крепких волос
14:39
Армия
Беспилотник ОБСЕ попал под удар украинских средств РЭБ
14:37
Общество
Названы основные признаки эмоционального выгорания
14:36
Шоу-бизнес
Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами на снимке в бикини
14:35
Происшествия
Националисты прекратили провокации возле здания суда в Киеве
14:35
Происшествия
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ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом

  /   Обновлено: 21 мая 2021 14:59
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
Федеральное агентство новостей

Ростов-на-Дону, 21 мая. Личности погибших сотрудников водоканала Таганрога стали известны СМИ. ФАН получил эксклюзивную информацию с места событий.

Жуткая трагедия на очистных сооружениях в Ростовской области унесла жизни по меньшей мере троих россиян. ФАН публикует список погибших со ссылкой на источник в экстренных службах Таганрога:

Татьяна Ч.,

Игорь А.,

Третий погибший не идентифицирован.

Отмечается, что список жертв трагедии под Таганрогом может быть неполным. Напомним, что сотрудники водоканала работали на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. При работах в канализационном колодце рабочие отравились угарным газом.

ростов таганрог ростовская область
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