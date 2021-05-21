ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом

Ростов-на-Дону, 21 мая. Личности погибших сотрудников водоканала Таганрога стали известны СМИ. ФАН получил эксклюзивную информацию с места событий.

Жуткая трагедия на очистных сооружениях в Ростовской области унесла жизни по меньшей мере троих россиян. ФАН публикует список погибших со ссылкой на источник в экстренных службах Таганрога:

Татьяна Ч.,

Игорь А.,

Третий погибший не идентифицирован.

Отмечается, что список жертв трагедии под Таганрогом может быть неполным. Напомним, что сотрудники водоканала работали на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. При работах в канализационном колодце рабочие отравились угарным газом.