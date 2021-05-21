МО Армении организовало визит иностранных офицеров на границу с Азербайджаном

Ереван, 21 мая. Министерство обороны Армении организовало приезд военных атташе иностранных посольств на границу с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, иностранные офицеры изучили обстановку после появления на границе азербайджанских военнослужащих.
В сообщении на сайте ведомства отмечается, что 12 мая ВС Азербайджана попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области, однако не говорилось, какие именно действия были осуществлены.
Известно, что и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем намерении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с данной ситуацией.
Ранее стало известно, что Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе.