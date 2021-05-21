МО Армении организовало визит иностранных офицеров на границу с Азербайджаном

Ереван, 21 мая. Министерство обороны Армении организовало приезд военных атташе иностранных посольств на границу с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, иностранные офицеры изучили обстановку после появления на границе азербайджанских военнослужащих.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что 12 мая ВС Азербайджана попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области​​​, однако не говорилось, какие именно действия были осуществлены.

Известно, что и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем намерении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с данной ситуацией.

Ранее стало известно, что Пашинян и Саркисян обсудят ситуацию на армяно-азербайджанской границе.