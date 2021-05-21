Озеро лотосов в Волгограде признали одним из самых живописных в России

Волгоград, 21 мая. Аналитики сервиса бесплатных объявлений составили рейтинг самых живописных водных объектов России. Всего в список попали 11 локаций.

В топ-11 вошли Ладога, Телецкое озеро, розовые озера Крыма, Сейдозеро, Кезенойам, Байкал и другие живописные водные объекты. Аналитики включили в рейтинг и озеро лотосов, расположенное в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Ежегодно их цветением любуются тысячи людей из разных регионов страны. Именно волгоградская версия озера лотосов самая романтичная, камерная и фотогеничная, считают составители рейтинга. Аренда жилья в городе летом стоит примерно 1,3 тыс. рублей в сутки, пишет «Волгоградская правда».

Президент РФ Владимир Путин объяснил, как наладить туризм на Камчатке. Важно развивать инфраструктуру в регионе. Таким способом можно безопасно увеличить туристический поток. К тому же нужно изменить отношение к путешественникам на более позитивное, считает Путин.