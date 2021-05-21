Перечислены пять признаков, что человеку звонит мошенник

Москва, 21 мая. ОНФ представил платформу «Мошеловка». Она призвана бороться со злоумышленниками, пытающимися завладеть средствами граждан.

Есть несколько признаков, которые укажут на то, что человек столкнулся с мошенником. Чаще всего злоумышленники выходят на граждан самостоятельно. К тому же они говорят о возможной потере средств или сверхприбыли. Часто мошенники просят у ничего неподозревающих граждан персональные данные. Еще они манипулируют эмоциями и принуждают быстро принять решение.

Рабочий график мошенников совпадает с рабочим временем офисных сотрудников, заявили аналитики компании Bi.Zone. Обычно аферисты начинают работать в 10:00. Более того, у них даже есть обеденные перерывы.