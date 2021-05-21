Страйкбольное сообщество отреагировало на действия подростка в школе Петербурга

Подросток, который пришел в школу Петербурга в обмундировании для игры в страйкбол, своим поступком подставил все сообщество любителей этого вида спорта, рассказал ФАН один из участников организаторской группы «ЛенСтрайкОрг» Виктор Ткаченко.

Напомним, накануне в Северной столице 17-летний юноша пришел в школу в обмундировании для страйкбола. При себе у молодого человека была кобура с пистолетом, предназначенным для игры.

«Он не просто нарушил правила, а подставил все сообщество, привлек лишнее внимание. К тому же он не был участником нашей организации. Мы выяснили это вчера, когда обсуждали данный случай. На наши игры он не приезжал. В страйкбол играют в разной одежде, в том числе в камуфляжных костюмах разной расцветки, которые можно приобрести в охотничьих, страйкбольных и подобных магазинах, однако элементы снаряжения носить на улице нельзя. Они должны быть спрятаны в сумке. «Привод» (копия оружия. — Прим. ФАН) также обязательно должен быть в чехле», — сообщил специалист.

Виктор Ткаченко рассказал еще об одном правиле, которое должны соблюдать все поклонники страйкбола.

«Если вы приехали на полигон и на парковке присутствуют также и обычные люди, не увлекающиеся страйкболом, то доставать «приводы» из чехлов и снаряжение из сумок нельзя. Нужно забрать вещи с собой и в уединенном месте переодеться. В жилых зонах это делать строго запрещено», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

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В завершение он отметил, что эта игра уже давно перестала быть чем-то необычным и многим хорошо знакома, в том числе и стражам порядка.

«Полиция знает о нашем сообществе. Некоторые из них тоже играют в страйкбол. Он существует в Санкт-Петербурге уже 20 лет. Сообщество большое, нас хорошо знают. Кроме того, когда проводится крупная игра, организаторы стараются предупредить полицию о месте и времени мероприятия», — подытожил представитель организаторской группы «ЛенСтрайкОрг».

Ранее ФАН сообщал о задержании петербургского школьника в военной экипировке.