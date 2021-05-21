В России создается система боевого взаимодействия БПЛА с вертолетами

Москва, 21 мая. Специалисты предприятий «Рособоронэкспорта» реализуют комплекс боевого взаимодействия пилотов вертолетов ВКС РФ с БПЛА, заявил глава компании Александр Михеев.

Он сообщил об этом на полях выставки HeliRussia, проходящей в российской столице.

«Уже реализуется программа — это связь вертолетчиков с группировками беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнул Михеев.

По словам руководителя «Рособоронэкспорта», в рамках выполнения государственного оборонного заказа предъявлены серьезные требования к новой и модернизируемой вертолетной технике, которые включают оснащение машин высокоточным оружием и новыми возможностями для разведки и навигации.

Ранее стало известно о сроках поставки серийных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» в части ВКС РФ.