ФАН публикует список пострадавших рабочих в Таганроге

Таганрог, 21 мая. Список пострадавших рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области стал доступен СМИ. ФАН публикует эксклюзивные данные.

Известны имена пострадавших на очистных сооружениях в Таганроге рабочих. ФАН публикует список со ссылкой на источник в экстренных службах региона:

Ирина К., 1977 г. р.

Владимир П., 1972 г. р.

Сергей С., 1972 г. р.

Владимир Б., 1970 г. р.

Светлана Р., 1982 г. р.

Напомним, что все пострадавшие были госпитализированы в 5-ю больницу скорой медицинской помощи. Ранее стало известно, что семеро их коллег погибли на очистных сооружениях под Ростовом. Жертвы отравились угарным газом при проведении работ в канализационном колодце.