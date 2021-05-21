Диетолог назвал витамины для здоровых и крепких волос

Москва, 21 мая. Правильное питание, обеспечивающее поступление в организм необходимых витаминов и микроэлементов, является залогом крепких и здоровых волос, подчеркнула врач-диетолог Светлана Фус.

Медик рассказала, какие полезные вещества должны содержать продукты, чтобы проблем с волосами не было. Прежде всего это витамин С, необходимый для выработки коллагена. Источником этой аминокислоты служат продукты животного и растительного происхождения.

Не менее важен для здоровья волос биотин или витамин В7, который отвечает за их рост и восстановление, отметила специалист.

«Он встречается во многих группах продуктов, а также синтезируется кишечными бактериями», — написала диетолог в своем Instagram.

Врач также подчеркнула необходимость витамина В12, цинка и меди. Последняя, по словам Фус, важна для пигментации, в том числе волос, и образования коллагена.

Диетолог Светлана Титова также давала советы по питанию, которые помогут поддерживать внешний лоск. Она перечислила продукты, необходимые для женской красоты.