Беспилотник ОБСЕ попал под удар украинских средств РЭБ

Луганск, 21 мая. Бойцы Вооруженных сил Украины мешали работе беспилотника ОБСЕ в Донбассе, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Врубовка, находящегося в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ. Украинские солдаты задействовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Факт постановки помех подтвержден отчетом международных наблюдателей, опубликованном 20 мая. В ДНР некоторое время назад сообщали о схожих случаях. Представители из Донецка предположили, что так ВСУ пытаются скрыть от ОБСЕ наличие запрещенных вооружений у линии соприкосновения.

Солдаты ВСУ ранее обстреляли территорию Донецка из тяжелых минометов. Также наблюдатели ОБСЕ обнаружили в Донбассе разобранные и брошенные украинские танки, передает «Царьград».