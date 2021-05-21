Названы основные признаки эмоционального выгорания

Томск, 21 мая. Эмоциональное выгорание имеет минимум пять признаков, сообщили медики «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Томской области.

Первое, на что стоит обратить внимание, исчезновение эмпатии. В таких случаях у психики просто не остается сил на сострадание и жалость. Второе — любимые занятия больше не приносят удовольствия. Третий признак — нарушение сна и аппетита.

Четвертый признак включает в себя снижение самооценки, а пятый — постоянную усталость. Бороться с этим можно за счет полного прекращения контроля сложной жизненной ситуации. Следует перестать требовать от себя слишком многого и расслабиться: гулять, читать, слушать музыку. Российские специалисты написали об этом в Instagram.

Эмоциональное выгорание способно увеличить риски инсульта. Внимание на это обратили специалисты Института цитологии и генетики СО РАН.