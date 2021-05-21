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21 мая 15:18
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новостей
15:14
Наука
Физикам из США удалось превысить скорость света
15:12
Общество
Член ОНК рассказал, как будут регламентировать добровольность труда заключенных
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
15:00
Общество
Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
14:53
Политика
Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
14:51
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
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Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами на снимке в бикини

Шоу-бизнес
Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами на снимке в бикини
instagram.com  /  @kamenskux

Киев, 21 мая. Украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов новым пикантным снимком. Исполнительница продемонстрировала фигуру на фото в бикини.

Каменских похвасталась соблазнительными формами на своей странице в Instagram. На новом фото певица позирует с закрытыми глазами на фоне моря. На снимке на звезде надето лишь белое бикини с черным узором в виде зигзага. В посте под кадром исполнительница сообщила о выходе своего нового альбома «Красное вино».

«Это альбом-откровение и он полностью ассоциируется со мной», — подчеркнула знаменитость.

Поклонники Каменских похвалили ее фигуру на фото и оставили ей множество комплиментов. По мнению подписчиков, снимок демонстрирует, что певица заботится о своей форме.

«Какая красивая! Фигура идеальная»;

«Красотка, видно, что следите за своей фигурой»;

«Изысканная, роскошная девочка»;

«Как приятно созерцать красоту!» — восхитились комментаторы.

Настя Каменских замужем за своим коллегой Потапом, с которым они долгое время выступали дуэтом. Певица признавалась, что в какой-то период у них были тяжелые отношения.

звезды певица каменских
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Все новости / Шоу-бизнес / Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами на снимке в бикини
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