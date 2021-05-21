Настя Каменских похвасталась соблазнительными формами на снимке в бикини

Киев, 21 мая. Украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов новым пикантным снимком. Исполнительница продемонстрировала фигуру на фото в бикини.

Каменских похвасталась соблазнительными формами на своей странице в Instagram. На новом фото певица позирует с закрытыми глазами на фоне моря. На снимке на звезде надето лишь белое бикини с черным узором в виде зигзага. В посте под кадром исполнительница сообщила о выходе своего нового альбома «Красное вино».

«Это альбом-откровение и он полностью ассоциируется со мной», — подчеркнула знаменитость.

Поклонники Каменских похвалили ее фигуру на фото и оставили ей множество комплиментов. По мнению подписчиков, снимок демонстрирует, что певица заботится о своей форме.

«Какая красивая! Фигура идеальная»; «Красотка, видно, что следите за своей фигурой»; «Изысканная, роскошная девочка»; «Как приятно созерцать красоту!» — восхитились комментаторы.

Настя Каменских замужем за своим коллегой Потапом, с которым они долгое время выступали дуэтом. Певица признавалась, что в какой-то период у них были тяжелые отношения.