Националисты прекратили провокации возле здания суда в Киеве

Киев, 21 мая. Украинские националисты, пытавшиеся спровоцировать сторонников Виктора Медведчука, «свернули» противозаконную акцию.

Праворадикалы, которые пытались завязать драку со сторонниками главы политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, покинули территорию возле Киевского апелляционного суда, сообщает корреспондент ФАН. При этом группа людей, поддерживающих политика, осталась на месте.

Федеральное агентство новостей /

Сегодня в суде рассматривается жалоба Медведчука на решение об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста по делу о госизмене. Несколько десятков националистов собрались возле здания и стали забрасывать оппонентов посторонними предметами, писал ФАН.