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21 мая 15:17
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15:14
Наука
Физикам из США удалось превысить скорость света
15:12
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Член ОНК рассказал, как будут регламентировать добровольность труда заключенных
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
15:00
Общество
Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
14:53
Политика
Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
14:51
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
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Армия
МО Армении организовало визит иностранных офицеров на границу с Азербайджаном
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Националисты прекратили провокации возле здания суда в Киеве

  /   Обновлено: 21 мая 2021 15:07
Происшествия
Националисты прекратили провокации возле здания суда в Киеве
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дарья Мухина

Киев, 21 мая. Украинские националисты, пытавшиеся спровоцировать сторонников Виктора Медведчука, «свернули» противозаконную акцию.

Праворадикалы, которые пытались завязать драку со сторонниками главы политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, покинули территорию возле Киевского апелляционного суда, сообщает корреспондент ФАН. При этом группа людей, поддерживающих политика, осталась на месте.

Националисты прекратили провокации возле здания суда в Киеве
Федеральное агентство новостей  / 

Сегодня в суде рассматривается жалоба Медведчука на решение об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста по делу о госизмене. Несколько десятков националистов собрались возле здания и стали забрасывать оппонентов посторонними предметами, писал ФАН.

украина Киев национализм медведчук
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