Депутат Железняк объяснил, зачем республиканцам США санкции против «СП-2»

Москва, 21 мая. Намерение республиканцев США вернуть санкции против строительства «Северного потока — 2» прокомментировал вице-спикер Госдумы РФ Сергей Железняк.

Ранее СМИ сообщили, что группа республиканских сенаторов разработала законопроект, предполагающий восстановление санкций против оператора строительства «СП-2» Nord Stream 2 AG. По словам Железняка, подобный проект является отражением внутренней политической кухни США.

«Никакого отношения предложенные сенаторами США санкции к энергетической безопасности и независимости европейских стран не имеют. Очевидно, что выдвинувшие инициативу сенаторы лоббируют интересы американских энергетических корпораций, мечтающих захватить европейский рынок», — заявил Железняк.

Депутат пояснил, что сенаторы и американские корпорации крайне заинтересованы в поставках в Европу сжиженного газа. Корпорации получили бы колоссальную прибыль, а республиканские политики — дивиденды.

Ранее Железняк рассказал, что «СП-2» будет достроен, несмотря на давление Вашингтона.