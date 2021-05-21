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21 мая 15:17
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новостей
15:14
Наука
Физикам из США удалось превысить скорость света
15:12
Общество
Член ОНК рассказал, как будут регламентировать добровольность труда заключенных
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
15:00
Общество
Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
14:53
Политика
Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
14:51
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
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Армия
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Депутат Железняк объяснил, зачем республиканцам США санкции против «СП-2»

Политика
Депутат Железняк объяснил, зачем республиканцам США санкции против «СП-2»
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 21 мая. Намерение республиканцев США вернуть санкции против строительства «Северного потока — 2» прокомментировал вице-спикер Госдумы РФ Сергей Железняк.

Ранее СМИ сообщили, что группа республиканских сенаторов разработала законопроект, предполагающий восстановление санкций против оператора строительства «СП-2» Nord Stream 2 AG. По словам Железняка, подобный проект является отражением внутренней политической кухни США.

«Никакого отношения предложенные сенаторами США санкции к энергетической безопасности и независимости европейских стран не имеют. Очевидно, что выдвинувшие инициативу сенаторы лоббируют интересы американских энергетических корпораций, мечтающих захватить европейский рынок», — заявил Железняк.

Депутат пояснил, что сенаторы и американские корпорации крайне заинтересованы в поставках в Европу сжиженного газа. Корпорации получили бы колоссальную прибыль, а республиканские политики — дивиденды.

Ранее Железняк рассказал, что «СП-2» будет достроен, несмотря на давление Вашингтона.

санкции госдума железняк республиканцы сп-2
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Все новости / Политика / Депутат Железняк объяснил, зачем республиканцам США санкции против «СП-2»
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