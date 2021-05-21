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новостей
15:16
Происшествия
Две женщины пострадали в результате жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
15:14
Наука
Физикам из США удалось превысить скорость света
15:12
Общество
Член ОНК рассказал, как будут регламентировать добровольность труда заключенных
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
15:00
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Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
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Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
14:53
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Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
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ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
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Наоми Кэмпбелл не намерена засиживаться в декрете

Шоу-бизнес
Наоми Кэмпбелл не намерена засиживаться в декрете
Global Look Press  /  ImagePressAgency / face to face

Вашингтон, 21 мая. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, недавно ставшая матерью, не собирается засиживаться в декрете. Через несколько недель она приступить к работе.

Звезда подиума не скрывает, что мечтала о материнстве. На протяжении последних десяти лет модель хотела почувствовать радость этих чувств. Пополнение в семье манекенщицы случилось недавно. Кэмпбелл пару дней назад сообщила, что стала матерью, и сейчас наслаждается новым статусом.

«Прекрасное маленькое создание выбрало меня в качестве мамы. Я горжусь, что эта маленькая душа появилась в моей жизни, и у меня нет слов, чтобы описать ту связь длиною в жизнь, которую мы теперь делим с тобой, мой ангел. Нет любви сильнее», — подписала снимок 50-летняя модель.

Инсайдеры уверены, что Кэмпбелл воспользовалась услугами суррогатной матери. Но сама манекенщица не раскрывает подробности появления малышки. Также молчит она и об имени ребенка.

Как выяснили репортеры The Sun, манекенщица не собирается долго сидеть в декрете. По их словам, модель готова приступить к работе через несколько недель.

Наоми Кэмпбелл никогда не была замужем. При этом у нее было множество романов со звездами. Сама манекенщица долгие годы отказывалась становиться матерью из-за карьеры.

декрет материнство кэмпбелл
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Все новости / Шоу-бизнес / Наоми Кэмпбелл не намерена засиживаться в декрете
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