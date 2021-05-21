Наоми Кэмпбелл не намерена засиживаться в декрете

Вашингтон, 21 мая. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, недавно ставшая матерью, не собирается засиживаться в декрете. Через несколько недель она приступить к работе.

Звезда подиума не скрывает, что мечтала о материнстве. На протяжении последних десяти лет модель хотела почувствовать радость этих чувств. Пополнение в семье манекенщицы случилось недавно. Кэмпбелл пару дней назад сообщила, что стала матерью, и сейчас наслаждается новым статусом.

«Прекрасное маленькое создание выбрало меня в качестве мамы. Я горжусь, что эта маленькая душа появилась в моей жизни, и у меня нет слов, чтобы описать ту связь длиною в жизнь, которую мы теперь делим с тобой, мой ангел. Нет любви сильнее», — подписала снимок 50-летняя модель.

Инсайдеры уверены, что Кэмпбелл воспользовалась услугами суррогатной матери. Но сама манекенщица не раскрывает подробности появления малышки. Также молчит она и об имени ребенка.

Как выяснили репортеры The Sun, манекенщица не собирается долго сидеть в декрете. По их словам, модель готова приступить к работе через несколько недель.

Наоми Кэмпбелл никогда не была замужем. При этом у нее было множество романов со звездами. Сама манекенщица долгие годы отказывалась становиться матерью из-за карьеры.