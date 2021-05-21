Установлена причина гибели рабочих на очистных сооружениях под Ростовом

Ростов-на-Дону, 21 мая. Люди погибли из-за выброса метана на станции перекачки. Инцидент произошел, когда рабочие меняли задвижку, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в поселке Дмитриадовке Неклиновского района. Семь рабочих погибли при проведении работ на очистных сооружениях.

По данным ТАСС, в больницы Таганрога после ЧП доставлены шесть человек. Их состояние оценивается как средней тяжести.

На месте гибели людей сейчас работают криминалисты. Ростовская прокуратура начала проверку, сообщал ФАН.