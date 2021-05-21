Песков пообещал ребенку передать его слова президенту России

Москва, 21 мая. Один из участников форума «Новое знание» попросил, чтобы российский президент Владимир Путин лично вручил награду «Материнская слава» его маме.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков принял участие в мероприятии. В ходе марафона один из участников рассказал, что у него есть пять младших братьев и две сестры. В этом году их мать должны наградить орденом «Материнская слава». Юноше очень бы хотелось, чтобы почетную награду вручал лично Владимир Путин.

«Мы обязательно передадим президенту», — сказал Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что скоро будет День семьи, и глава государства сможет отметить награждение женщины.

Дмитрий Песков ранее рассказал о «дурацкой» подаче в некоторых современных учебниках.