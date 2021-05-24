«Истинно-православная церковь» — московская секта оккультистов. Расследование ФАН

«Истинно-православная церковь» является сектой, деятельность которой должны проверить правоохранительные органы. Об этом ФАН заявили религиоведы и эксперты по сектантству.

«Митрополит Серафим» лечит от всех болезней»

Светлый праздник Пасхи в этом году для корреспондента ФАН оказался подпорчен: адепты опасной секты под видом православных христиан обманным путем выманили его с женой в «Иоанно-Предтеченский монастырь» близ поселка Денежниково Раменского района Московской области. Молодые люди поняли, что попали к сектантам, уже во время «службы», оказавшись в 45 километрах от МКАД там, где плохо работает сотовая связь, ночью, в логове раскольников, окруженные десятками последователей «владыки Серафима».

«Около года назад во время репортажа в одном из московских двориков ко мне подошла женщина, назвавшаяся «православной монахиней». В ходе разговора я сообщил ей, что моя жена окончила школу иконописи и расписывает храмы. «Монахиня» напросилась в гости, уверяя, что сама училась иконописи, и попросила поделиться опытом, так как ее, мол, благословил настоятель монастыря на написание икон», — рассказал журналист.

Домой в семью иконописца «матушка» пришла при полном параде: в рясе и клобуке с мантией — черном монашеском облачении. По словам корреспондента, «монахиня» вела себя во время визитов странно. «Православная» никогда не крестилась на иконы, заходя в дом, как это принято у верующих, не читала молитвы перед приемом пищи. Кроме того, женщина выказала полное непонимание канонических икон, не владела элементарными навыками классического письма, сплетничала и не выказывала рвения к учению. Но периодически напрашивалась «на уроки» снова.

«Я видел, что пользы от этих встреч ни для кого нет. Но супруга — набожный человек, она думала, что занята добрым делом. «Стойку» сделала «матушка», когда узнала, что у жены в собственности есть несколько гектаров земли недалеко от столицы, а рядом с участком — родник. Идеальное место для женского монастыря», — пояснил пострадавший от сектантов.

Федеральное агентство новостей / Олег Сыров

«Бедный монастырь в отсутствие паствы выглядел богато»

Перед Пасхой «монахиня» заявила, что настоятель храма и некий митрополит приглашают новых знакомых «матушки» в монастырь, чтобы вместе отметить один из главных христианских праздников. Встречу назначили в столице на улице Радио, всех желающих приобщиться к христианским таинствам в глубинку отвез комфортабельный автобус, любезно предоставленный «митрополитом».

«Смутная тревога закралась в душу сразу. «Бедный монастырь» при отсутствии многочисленной паствы выглядел богато. Под предлогом «распоряжения настоятеля» нас увели прямо с праздничной службы, чтобы «показать целительную купель». «Экскурсовод» клялась, что митрополит Серафим лечит от всех болезней и помогает женщинам рожать. Она добавила, что к нему обращаются и присылают деньги даже из-за границы», — рассказал корреспондент.

Журналист увидел бассейн, выполненный в полу храма в виде креста. Кабинок для переодевания мужчин и женщин, как это принято в православных купальнях, не оказалось. Запах в «храме» удивительно напоминал дух сауны. Супруга корреспондента по ошибке приоткрыла не ту дверь и увидела... банные полки.

«Уже потом мы поняли, что нас специально увели перед «крестным ходом», чтобы раньше времени мы не поняли, что они сектанты. Сопровождающая без умолку рассказывала о чудесах «митрополита Серафима» и уверяла, что он святой, однако примеров исцеления привести не смогла», — отметил сотрудник СМИ.

Лжемонахиня заявила, что «владыка» велел гостям причаститься, а потом явиться на личную аудиенцию. Она рассказала, что у «митрополита» всего за 400 рублей можно приобрести написанную им книгу.

Позже гостям посулили праздничное застолье. Заподозрив обман и не обнаружив ни на одной из вывесок информации о принадлежности «монастыря», несостоявшиеся адепты потребовали прямого ответа. Узнав, что их заманили в «Истинно-православную церковь России», журналист вместе с женой ретировались.

«К счастью, нам все-таки удалось вызвать такси по телефону. Праздник сектанты нам испортили. Кроме того, мы оставили в «монастыре» несколько тысяч рублей, думая, что жертвуем православной церкви. Главный храм изнутри был похож на настоящий. Осталось чувство омерзения от того, что мы столкнулись с мошенниками», — пожаловались жертвы обманщиков.

Первые же шаги расследования показали, что член секты, «знакомая монахиня», лгала с первого дня. Преподаватели школы иконописи, на которую сослалась лжематушка, заявили, что эта странная женщина действительно приходила в учебное заведение, но учиться ремеслу богомазов не стала. Она посетила несколько занятий, на которых не рисовала, а о чем-то разговаривала со студентами, и, не заплатив, исчезла.

Федеральное агентство новостей / Олег Сыров

«Сектанты заманивают людей с помощью лжи»

Корреспондент ФАН позвонил в офис «Истинно-православной церкви», расположенный в Москве.

«Вы попали по адресу. Владыка Серафим снимет наведенную на вас вашей соседкой порчу. Прием ведется во вторник, четверг и субботу. Целительный процесс начнется на литургии, потом вам вручат номерок, и вы внесете 3500 рублей пожертвования за прием. В кабинете владыка отмолит ваши грехи. Возможно, процедуру надо будет повторить не один раз!» — сообщила сотрудница «храма Архангела Рафаила» и продиктовала адрес, по которому следует явиться.

Клирик храма Святителя Николая, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета отец Филипп (Ильяшенко) развеял остатки сомнений. Священник, услышав, что «монахини» во время службы перед алтарем занимались болтовней с гостями, пояснил, что подобное поведение в храме недопустимо. Он напомнил слова преподобного Серафима Саровского о том, что в церкви на молитве следует стоять во внутреннем внимании, ведь от многословия гаснет огонь веры, что возжигает Господь в сердцах.

Протоиерей также пояснил, что следует изначально насторожиться, если кто-то говорит, будто знаком «со святым».

«Канонизация в православии выполняется после смерти человека. Конечно, в истории церкви известны случаи, когда в результате праведного образа жизни и подвижничества людей при жизни почитали как святых. Так, преподобный Сергий Радонежский волею Господа был чудотворцем. Но, принимая во внимание «платные услуги» по исцелению, снятию порчи, сглаза и прочего репертуара магических салонов, тот, к кому так зазывают, не может быть не только православным святым, но и христианином», — предупредил батюшка.

Отец Филипп добавил, что в лучшем случае подобные «владыки» — шарлатаны, в худшем — связаны с темными силами. По мнению клирика, сектантам удается завлечь в свои сети людей чаще всего по причине религиозной безграмотности граждан.

«Молитва с еретиками запрещена, а за приобщение к таинствам с раскольниками человек исторгается из лона православной церкви. Сектанты не имеют отношения к Богу, они заманивают людей с помощью лжи — такова их манера», — добавил проректор православного университета.

Протоиерей подчеркнул, что Россия — святая страна, в которой раньше основы православия передавались с молоком матери. Он посоветовал читателям ФАН не быть «захожанами», которые посещают храмы по случаю, а иметь свой приход, где к тебе будут относиться как к члену семьи, и посещать духовника, который всегда поддержит и даст совет.

Prt Scr youtube.com / White Night

«Рукоположен» аферистами, выдававшими себя за катакомбников»

Исследователь современного религиозного сектантства профессор Александр Дворкин пояснил, что секта «Истинно-православной церкви» в России действует достаточно давно.

«Их называют «секта радиоактивных», так как их штаб-квартира находится на улице Радио в Москве. Господин Леонид Прокопьев, он же с 2009 года — Мотовилов (отсылка к собеседнику преподобного Серафима Саровского), он же — «отец Рафаил», он же — «митрополит Серафим», бывший военный, был ранен в горячей точке и потерял ноги. Оккультист, в конце 1980-х пришел в Московскую патриархию, предложил создать школу «православных экстрасенсов», был выгнан. К РПЦ не имеет никакого отношения. «Рукоположен» аферистами, выдававшими себя за катакомбников. Продает «освященную» им воду, которая, по его словам, избавляет от всех болезней», — раскрыл тайны «чудодейственного священника» эксперт по сектам.

Собеседник агентства добавил, что «митрополит Серафим» зарабатывает «лечением», а завербованные сторонники обеспечивают его клиентурой. При этом некоторые люди предполагают, что «Истинно-православная церковь» также финансируется из-за рубежа.

«Согласно пункту 8 статьи 8 закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» наименование религиозной организации должно содержать сведения о ее вероисповедании. Религиозная организация обязана указывать свое полное наименование при осуществлении деятельности. Отсутствие полного названия организации на табличках — нарушение российского законодательства. Сектанты, как правило, мимикрируют под РПЦ Московского патриархата. Некоторые люди попадают к ним по ошибке», — пояснил сектовед.

Исследователь современного религиозного сектантства заметил, что у ИПЦ Мотовилова в смутные 1990-е дела шли значительно лучше, чем сейчас. Православный богослов уточнил, что в 2015 году решением Басманного районного суда книга Прокопьева-Мотовилова «О месте Истинно-православной церкви в современном мире» была включена в Федеральный список экстремистской литературы.

Федеральное агентство новостей / Олег Сыров

«Адепты «бога Кузи» тоже не раскрывали своего настоящего названия»

Православная активистка Людмила Есипенко, которая в 2013 году стала одним из инициаторов проверки правоохранительными органами «Секты бога Кузи», поставившей точку в деятельности преступной группировки, отметила, что сектантские организации часто используют одинаковые приемы.

«Адепты «бога Кузи» тоже не раскрывали своего настоящего названия, мимикрируя под РПЦ, а сам Андрей Попов выдавал себя за «православного епископа Романа». У них было около сорока точек на ВДНХ. На православных ярмарках они убеждали людей, что «в отдаленных монастырях будут молиться за тех, кто жертвует». У сектантов был тариф на «услуги», который напоминал прейскурант магического салона: «молитва от сглаза, молитва от болезни, молитва, чтоб выйти замуж, получить работу», — рассказала общественный деятель.

По словам Есипенко, сообщники «владыки Романа» так запугали на выставке всех соседей, что люди боялись что-то говорить вслух. Одного священника, попытавшегося вывести аферистов на чистую воду, они выбросили из павильона, пригрозив предметом, похожим на пистолет.

«Главарь секты жестко подчинил сообщников. Он заставлял их рвать связи с родственниками, переписывать на себя имущество, врать людям и любым способом приносить ему деньги. Он использовал методы физического и психического воздействия: от обещания полного исцеления и счастья до угроз и избиений», — пояснила собеседница агентства.

Православная активистка сообщила — после видео, снятого ее единомышленниками и выложенного в интернет, а также обращения в Госдуму и Московскую патриархию, за секту всерьез взялись следственные органы.

«Было доказано, что организация Попова ведет деструктивную, незаконную деятельность. Доход «бога Кузи» исчислялся сотнями миллионов рублей. «Владыка Роман», он же Алексей Попов, получил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Посадили и его ближайших сообщников», — констатировала Есипенко.

Она отметила, что после скандала с сектой, промышлявшей на ярмарках, Московская патриархия ужесточила требования к проведению православных выставок, была создана комиссия по координации выставочной деятельности Русской православной церкви, положение о выставках РПЦ утвердили на уровне Высшего церковного совета.

из личного архива Людмилы Есипенко /

«Пишут, что при встрече Рафаил проникает в душу»

В интернете много восхитительных отзывов от людей, побывавших у Рафаила — руководителя псевдоправославной секты, рассказал ФАН судебный эксперт-религиовед, специалист в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ Игорь Иванишко.

«Пишут, что при встрече Рафаил, он же «митрополит Серафим», предсказывает будущее и «проникает в душу». Более внимательные говорят, что он ведет себя как заправский экстрасенс, и аудиенция напоминает не прием духовного старца, а визит к колдуну. Основатель секты Леонид Прокопьев — один из самых известных экстрасенсов 1990-х годов. Он основал оккультный «целительский» центр, где за деньги «пробуждал экстрасенсорные способности» и «управлял энергиями», — объяснил ситуацию судебный эксперт.

Иванишко добавил, что по мнению многих исследователей этой псевдоправославной секты, Прокопьев осознал изменение конъюнктуры рынка, массовый отход граждан от примитивных оккультно-эзотерических услуг и одновременное увеличение влияния Русской православной церкви — и замаскировал помещения своего центра под православный храм. При этом способы и содержание деятельности Прокопьева не претерпели серьезных изменений.

«Многих людей при заманивании в секту смущают рассказы «матушек» о многочисленных чудесах, сверхъестественных проявлениях, которые происходят на каждом шагу в этой организации. Православная церковь учит: надо крайне внимательно и осторожно относиться к подобному, «чудеса» иногда бывают не от Бога. Священнослужители РПЦ считают, что Леонид Прокопьев и сподвижники, которых он назначил «епископами» и «священниками», — служители дьявольских сил, демонов и бесов», — раскрыл взгляд настоящих православных на ИПЦ Иванишко.

из личного архива Игоря Иванишко /

Эксперт заметил, что несмотря на уверения Порокопьева, его организация не имеет отношения даже к «катакомбникам». Секта Рафаила входит в перечень тех организаций, которым Госдепартаментом США рекомендовано оказывать содействие от правительственных организаций и фондов, включая юридическую защиту и финансирование.

«Заокеанская помощь, судя по всему, необходима противникам России, чтобы поддерживать в нашей стране «альтернативное православие», которое агрессивно и критически относится к Русской православной церкви. Чем больше раскольников и сектантов будет в России, тем ближе к своим целям подойдет Запад», — заявил собеседник агентства.

Специалист в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ обратил внимание на то, что как только у «рафаилитов» возникают проблемы с законом, начинает работать сеть правозащитников и включаются оппозиционные СМИ, которые получают гранты от Фонда Сороса и других американских неправительственных организаций. А любая проверка сразу же объявляется «репрессиями и гонениями» на «верующих».

«Многие отечественные эксперты в области права, религиоведения, психологии, которым хорошо известна деятельность секты ИПЦ, высказывают недоумение, почему при имеющейся доказательственной базе и свидетельствах потерпевших лидеры секты не привлечены к ответственности и секта продолжает свою зловредную деятельность», — заключил Иванишко.

Эксперт сравнил «Истинно-православную церковь» с сектой Виссариона, деятельность которой удалось пресечь только благодаря вмешательству спецслужб. Он выразил надежду, что представители закона разберутся в ситуации и смогут защитить граждан.