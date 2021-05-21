Опубликовано видео гонки суперкара «Бугатти» против истребителя «Рафаль»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 15:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Наука
Физикам из США удалось превысить скорость света
15:12
Общество
Член ОНК рассказал, как будут регламентировать добровольность труда заключенных
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
15:00
Общество
Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
14:53
Политика
Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
14:51
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
14:48
Армия
МО Армении организовало визит иностранных офицеров на границу с Азербайджаном
Все новости
21 мая 15:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:14
Наука
Физикам из США удалось превысить скорость света
15:12
Общество
Член ОНК рассказал, как будут регламентировать добровольность труда заключенных
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
15:00
Общество
Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
14:53
Политика
Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
14:51
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
14:48
Армия
МО Армении организовало визит иностранных офицеров на границу с Азербайджаном
Все новости

Опубликовано видео гонки суперкара «Бугатти» против истребителя «Рафаль»

Общество
Опубликовано видео гонки суперкара «Бугатти» против истребителя «Рафаль»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Париж, 21 мая. Гонка гигантов суперкара «Бугатти» против истребителя «Рафаль» напомнила миру, что французы были движущей силой в автоспорте и авиации в начале 20 века.

Французская автомобильная компания «Бугатти» продемонстрировала специальную версию гиперкара Chiron Sport сразу после того как англичане провели гонку суперкара McLaren Speedtail против F-35B Lightning II Королевских ВВС.

Специальная французская версия под названием Les Légendes du Ciel (Легенды Небес) посостязалась с версией истребителя Dassault Rafale Marine для ВМС.

По словам представителей марки «Бугатти», данным решением они хотели продемонстрировать вклад французов в инновационные решения в транспортной промышленности. Два шедевра инженерной мысли: 1500 л.с. против 58 550 ньютонов тяги (5727 л.с.). Кто победит?

Ранее ФАН перечислил лучшие 15 фильмов о спорте. Так, в список вошли картины «Гонка» — биографическая драма о знаменитых гонщиках «Формулы-1», «Малышка на миллион» — спортивная драма Клинта Иствуда, «Мирный воин» — философский фильм о силе воли и выносливости человека, «Мы — одна команда» — американская история футбольной команды с Мэттью МакКонахи и Мэттью Фоксом в главных ролях.

гонка Бугатти Рафаль
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 100196 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 76521 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 51700 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 46358 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Общество 39103 18 мая 2021
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Все новости / Общество / Опубликовано видео гонки суперкара «Бугатти» против истребителя «Рафаль»
Рейтинг@Mail.ru