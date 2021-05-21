Опубликовано видео гонки суперкара «Бугатти» против истребителя «Рафаль»

Париж, 21 мая. Гонка гигантов суперкара «Бугатти» против истребителя «Рафаль» напомнила миру, что французы были движущей силой в автоспорте и авиации в начале 20 века.

Французская автомобильная компания «Бугатти» продемонстрировала специальную версию гиперкара Chiron Sport сразу после того как англичане провели гонку суперкара McLaren Speedtail против F-35B Lightning II Королевских ВВС.

Специальная французская версия под названием Les Légendes du Ciel (Легенды Небес) посостязалась с версией истребителя Dassault Rafale Marine для ВМС.

По словам представителей марки «Бугатти», данным решением они хотели продемонстрировать вклад французов в инновационные решения в транспортной промышленности. Два шедевра инженерной мысли: 1500 л.с. против 58 550 ньютонов тяги (5727 л.с.). Кто победит?

Ранее ФАН перечислил лучшие 15 фильмов о спорте. Так, в список вошли картины «Гонка» — биографическая драма о знаменитых гонщиках «Формулы-1», «Малышка на миллион» — спортивная драма Клинта Иствуда, «Мирный воин» — философский фильм о силе воли и выносливости человека, «Мы — одна команда» — американская история футбольной команды с Мэттью МакКонахи и Мэттью Фоксом в главных ролях.