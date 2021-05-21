Путин заявил о намерении улучшить условия для трудовых мигрантов

Москва, 21 мая. Россия стремится улучшить условия для граждан, которые приезжают на работу из государств-членов ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.

В России скоро запустят унифицированную интернет-систему «Работа без границ», которая позволит в онлайн-режиме оформлять все документы, которые нужны для трудоустройства иностранных граждан, уточнил глава государства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил создать банк климатических данных, который бы помогал в реализации других зеленых проектов.