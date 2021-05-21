Москва, 21 мая. Коронавирус был создан американцами, а затем распространен по всему миру, считает бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Американская сторона не раз обвиняла власти Китая в том, что COVID-19 распространился из-за утечки из лаборатории в Ухане. Никулин в беседе с журналистами Общественной службы новостей изложил противоположную точку зрения. По словам военного эксперта, нападки на КНР из-за коронавируса служили для отвода глаз от причины утечки.

«Эпидемия началась в США летом 2019 года. Об этом были публикации, что из-за биологической угрозы закрыт форт Детрик», — сказал Никулин.

Он добавил, что утечка была непредвиденной, но у властей США был запасной план на такой случай. Вашингтон, по словам эксперта, «скинул» с себя вину и заявил о том, что Китай в ответе за распространение коронавируса и последовавшую пандемию.

Ранее сообщалось, что Сан-Марино благодаря российской вакцине «Спутник V» стала первой страной Европы, победившей коронавирус.