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21 мая 15:16
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новостей
15:14
Наука
Физикам из США удалось превысить скорость света
15:12
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Член ОНК рассказал, как будут регламентировать добровольность труда заключенных
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
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«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
15:00
Общество
Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
14:53
Политика
Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
14:51
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
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Армия
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Военный эксперт Никулин обвинил США в создании коронавируса

Политика
Военный эксперт Никулин обвинил США в создании коронавируса
Prt Scr youtube.com  /  Моя Столица

Москва, 21 мая. Коронавирус был создан американцами, а затем распространен по всему миру, считает бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Американская сторона не раз обвиняла власти Китая в том, что COVID-19 распространился из-за утечки из лаборатории в Ухане. Никулин в беседе с журналистами Общественной службы новостей изложил противоположную точку зрения. По словам военного эксперта, нападки на КНР из-за коронавируса служили для отвода глаз от причины утечки.

«Эпидемия началась в США летом 2019 года. Об этом были публикации, что из-за биологической угрозы закрыт форт Детрик», — сказал Никулин.

Он добавил, что утечка была непредвиденной, но у властей США был запасной план на такой случай. Вашингтон, по словам эксперта, «скинул» с себя вину и заявил о том, что Китай в ответе за распространение коронавируса и последовавшую пандемию.

Ранее сообщалось, что Сан-Марино благодаря российской вакцине «Спутник V» стала первой страной Европы, победившей коронавирус.

сша китай никулин коронавирус
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