Леди Гага забеременела от насильника

Вашингтон, 21 мая. Популярная певица Леди Гага пережила страшные события в 19 лет: она стала жертвой изнасилования. Насильником оказался музыкальный продюсер.

Знаменитость рассказала о личной трагедии в документальном фильме «Я, которого вы не видите», посвященном проблеме психического здоровья. Она поведала, что отказалась раздеваться перед продюсером, но в итоге оказалась в его руках.

«Я ушла, тогда он мне сказал, что сожжет все мои записи. И он не останавливался. Он не переставал просить меня сделать это, и я просто застыла. Не помню, что было дальше», — сказала певица.

После изнасилования у нее случился нервный срыв. Звезда впала в депрессию, а спустя несколько лет оказалась в больнице, где ей оказывали психиатрическую помощь.

«Я болела несколько недель. Тогда я осознала, что это была такая же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную у дома родителей. Меня рвало и тошнило», — добавила 35-летняя исполнительница.

Артистка пообещала себе никогда не называть его имя, поскольку не хочет столкнуться с этим человеком еще раз. Причем до сих пор звезда работает над своим состоянием.

В прошлом году Леди Гага объявила, что вновь смогла влюбиться. Она нашла мужчину, от которого хочет родить детей.