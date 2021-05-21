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21 мая 15:16
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15:14
Наука
Физикам из США удалось превысить скорость света
15:12
Общество
Член ОНК рассказал, как будут регламентировать добровольность труда заключенных
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
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Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
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Политика
Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
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Леди Гага забеременела от насильника

Шоу-бизнес
Леди Гага забеременела от насильника
instagram.com  /  @ladygaga

Вашингтон, 21 мая. Популярная певица Леди Гага пережила страшные события в 19 лет: она стала жертвой изнасилования. Насильником оказался музыкальный продюсер.

Знаменитость рассказала о личной трагедии в документальном фильме «Я, которого вы не видите», посвященном проблеме психического здоровья. Она поведала, что отказалась раздеваться перед продюсером, но в итоге оказалась в его руках.

«Я ушла, тогда он мне сказал, что сожжет все мои записи. И он не останавливался. Он не переставал просить меня сделать это, и я просто застыла. Не помню, что было дальше», — сказала певица.

После изнасилования у нее случился нервный срыв. Звезда впала в депрессию, а спустя несколько лет оказалась в больнице, где ей оказывали психиатрическую помощь.

«Я болела несколько недель. Тогда я осознала, что это была такая же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную у дома родителей. Меня рвало и тошнило», — добавила 35-летняя исполнительница.

Артистка пообещала себе никогда не называть его имя, поскольку не хочет столкнуться с этим человеком еще раз. Причем до сих пор звезда работает над своим состоянием.

В прошлом году Леди Гага объявила, что вновь смогла влюбиться. Она нашла мужчину, от которого хочет родить детей.

беременность изнасилование леди гага
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Все новости / Шоу-бизнес / Леди Гага забеременела от насильника
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