Труп мужчины в сумке нашли в мусорном баке в Подольске

Подольск, 21 мая. Правоохранители пока не могут установить причину смерти мужчины, труп которого житель подмосковного города обнаружил в мусорном баке. Как стало известно ФАН, тело погибшего было упаковано в сумку из полимерного материала.

Новость о чрезвычайном происшествии поступила в дежурную часть полиции 20 мая около 10:00. Местный житель сообщил стражам порядка города Подольска, что он обнаружил страшную находку. Гражданин поведал блюстителям закона, что выносил мусор на улице Циолковского возле дома №17. Когда он выкидывал отходы, то обратил внимание, что в полиэтиленовой сумке, которая лежала в мусорном баке, находится человеческое тело.

На место приехали стражи порядка, следователи, машина, предназначенная для перевозки умерших людей, и бригада медицинских работников. Врачи достали останки человека и констатировали факт его смерти, которая, предположительно, наступила за час до момента осмотра.

«У мужчины были обнаружены резанные ранения правого локтевого сустава, — рассказал ФАН источник в полиции. — Пока непонятно, от этих ли повреждений наступила смерть пострадавшего. Точку в этом вопросе может поставить лишь судебно-медицинская экспертиза».

Чтобы установить истинные причины смерти человека и установить его личность, тело было направлено в морг. Во время осмотра места происшествия блюстители закона изъяли сумку из полимерного материала, простыню, черный полиэтиленовый пакет, следы обуви и отпечатки протектора шин. ГСУ СК России по Московской области проводит проверку по данному факту.