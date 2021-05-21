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15:12
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Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
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Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
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СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
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Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
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Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
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Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
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Армия
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Труп мужчины в сумке нашли в мусорном баке в Подольске

  /   Обновлено: 21 мая 2021 14:46
Происшествия
Труп мужчины в сумке нашли в мусорном баке в Подольске
pixabay.com  / 

Подольск, 21 мая. Правоохранители пока не могут установить причину смерти мужчины, труп которого житель подмосковного города обнаружил в мусорном баке. Как стало известно ФАН, тело погибшего было упаковано в сумку из полимерного материала.

Новость о чрезвычайном происшествии поступила в дежурную часть полиции 20 мая около 10:00. Местный житель сообщил стражам порядка города Подольска, что он обнаружил страшную находку. Гражданин поведал блюстителям закона, что выносил мусор на улице Циолковского возле дома №17. Когда он выкидывал отходы, то обратил внимание, что в полиэтиленовой сумке, которая лежала в мусорном баке, находится человеческое тело.

На место приехали стражи порядка, следователи, машина, предназначенная для перевозки умерших людей, и бригада медицинских работников. Врачи достали останки человека и констатировали факт его смерти, которая, предположительно, наступила за час до момента осмотра.

«У мужчины были обнаружены резанные ранения правого локтевого сустава, — рассказал ФАН источник в полиции. — Пока непонятно, от этих ли повреждений наступила смерть пострадавшего. Точку в этом вопросе может поставить лишь судебно-медицинская экспертиза».

Чтобы установить истинные причины смерти человека и установить его личность, тело было направлено в морг. Во время осмотра места происшествия блюстители закона изъяли сумку из полимерного материала, простыню, черный полиэтиленовый пакет, следы обуви и отпечатки протектора шин. ГСУ СК России по Московской области проводит проверку по данному факту.

убийство труп подольск мусорный бак
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