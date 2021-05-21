Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды

Саратовская область — один из самых богатых водными ресурсами регионов России. По территории Саратовщины протекает не только великая Волга, но и 180 рек калибром поменьше, общая протяженность которых составляет около 10 тыс. километров. Казалось бы, как в Поволжье можно страдать от недостатка воды? Да еще и в XXI веке, когда активно используются самые современные насосы и другие технологические «примочки»? Как доказывает пример жителей сразу нескольких саратовских сел, очень даже можно. Причем кое-где проблема имеет настолько серьезный масштаб, что решить ее не могут годами.

Очень сложное положение сейчас в селе Маянга, что находится в паре десятков километров от крупного областного центра — Балаково. Жительница Маянги Александра Мамаева пожаловалась корреспонденту ФАН, что ее семье нечем даже умываться по утрам. Из Балаково на помощь изредка привозят воду, но жители села не хотят ей пользоваться из-за мутности.



/ Кирилл Гончаров

«Уже несколько лет не могут решить проблему с водоснабжением. Прямо сейчас у нас нет никакой воды — ни технической, ни поливной, ни тем более питьевой. У нас двое детей в семье, на улице жара, но мы даже зубы почистить не можем, не то что помыться. Приходится покупать воду по 55 рублей за пятилитровую бутылку, переливать ее в бак и хоть как-то выкручиваться. Представляете, сколько на такую воду уходит денег? Насос сломался, новый до сих пор ждем, а власти рапортуют, что решили проблему! Как же вы ее решили, если из крана вообще никакой воды не идет, даже тоненькой струйки? Я несколько месяцев пишу обращения во все инстанции, но эффекта нет никакого. Вчера таскала воду в бак и сильно сорвала спину. Сколько это будет продолжаться?» — заявила Александра.

В администрации Быково-Отрогского муниципального образования, к которому принадлежит Маянга, пообещали, что подача воды будет восстановлена в ближайшие дни. В пресс-службе организации подчеркнули, что необходимые работы ведутся прямо сейчас. По последней информации, вода для полива огородов уже поступает без перебоев.

«Вчера на месте событий состоялось большое совещание при участии всех причастных организаций. Сегодня в Маянге установят новый насос для летнего полива и в ближайшее время заменят насос для «домашнего» водоснабжения на более сильный. Сегодня работы продолжаются, там не все идет гладко: не сразу удалось поставить новый насос из-за каких-то проблем с двигателем. Как бы то ни было, в ближайшее время все водоснабжение будет восстановлено», — рассказали в администрации муниципалитета.

Хочется верить, что проблема действительно будет полностью решена, хотя, как утверждают жители села, местные власти не впервые заранее выдают победные реляции. К тому же Маянга — далеко не единственное саратовское село, где дождаться из крана напора чистой воды крайне проблематично. В Натальино, которое расположено рядом с Балаковской АЭС, вода не только редкий, но и достаточно дорогой «гость».

«Ежегодно жители жалуются на плохой напор воды, да и вообще на частое ее отсутствие. Теперь еще озвучили повышенную стоимость полива — от 230 рублей за сотку. Но даже по такой стоимости поливная вода не подавалась, поскольку договор никак не подписывали. В итоге наступила жара, а у людей уже высажены огороды, кто-то держит скотину. Начали использовать водопроводную воду, из-за чего напор стал настолько слабым, что вода в дома просто не поступала. Стоимость воды, кстати, у нас на уровне города, хотя живем в сельской местности», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Натальино Анастасия Сергеева.

vk.com / Яна Ханталина

«Мы регулярно меняем фильтры, потому что постоянно идет мутная вода — с песком или еще чем-то. Зачастую кран просто «молчит», потому что вся вода была потрачена на полив огородов. Мне кажется, именно так саратовское село умирает: скажите, за счет чего можно удержать молодежь? Они видят, что воды нет, магазинов нет, делать тут совершенно нечего. Ни рабочих мест, ничего, хотя какие-то программы регулярно принимаются. Неужели всем нужно в город перебираться? Лично я не хочу, но мои дети уже планируют, хотя и очень любят деревню», — рассказала жительница села Быков Отрог Татьяна С.

Проблемы с водой также наблюдаются в Быкове Отроге, Елшанке и Подсосенках, что может стать одной из причин переезда местных жителей в город. Федеральная власть активно принимает меры для возвращения людей в деревни и села, но ее благие намерения зачастую упираются в нерасторопность региональных руководителей.

Перебои с водой или ее полное отсутствие — настоящее испытание, особенно во время жары. Жителям вышеперечисленных саратовских сел можно только посочувствовать: порой им приходится не только терпеть неудобства, но и тратить дополнительные деньги на питьевую воду. Будем надеяться, что местные власти выполнят все обещания, возобновив полноценное водоснабжение. ФАН продолжит держать руку на пульсе событий.