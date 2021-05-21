Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Зеленского

Киев, 21 мая. Известные пранкеры Вован и Лексус позвонили украинскому президенту Владимиру Зеленскому от имени киевского мэра Виталия Кличко. Об этом сообщили местные СМИ.

Один из парней сумел дозвониться до украинского лидера поздно вечером и от имени Кличко сообщил об увольнении с поста главы Киева из-за давления со стороны президента. В ответ на это человек, чей голос был похож на голос самого Зеленского, сказал, что этот вопрос нужно решать завтра.

«Поздно не стоит увольнять Кличко. Нормальные люди делают это утром», — рассказал пранкер Лексус журналистам.

Как стало известно ранее, в офисе киевской городской администрации ранее прошли обыски.