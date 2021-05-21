Рабочие оказались заблокированы в подвале после ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Ростов-на-Дону, 21 мая. Несколько рабочих оказались в безвыходном положении во время проведения работ в канализационном колодце. Пострадавшие не могут выбраться из помещения с насосами.

Сотрудники МЧС пытаются вызволить рабочих, которые оказались заблокированы в подвальном помещении на пятиметровой глубине, сообщает источник ФАН в экстренных службах. По предварительным данным, спасения ждут от двух до восьми человек.

Инцидент произошел сегодня в деревне Дмитриадовке Неклиновского района. Пострадавшие отравились газом во время проведения работ, писал ФАН.