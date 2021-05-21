Киев, 21 мая. Молдавия, Грузия и Украина хотят вступить в Евросоюз (ЕС), чтобы создать для собственной экономики наилучшие условия развития, считает украинский экс-премьер Николай Азаров.

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали меморандум, согласно которому они будут сотрудничать по вопросам европейской интеграции. Азаров объяснил, что совместный экономический потенциал этих стран очень низок.

«Что даст объединение усилий Грузии, Молдавии и Украины? Я скажу: абсолютно ничего», — сказал экс-премьер Украины в беседе с Общественной службой новостей.

По словам Азарова, Украина, Молдавия и Грузия хотят наладить с помощью Евросоюза свою экономику, но на деле это «три самых бедных страны не только в ЕС, но и в мире».

Ранее сообщалось, что украинские власти используют военный парад, чтобы показать свое желание вступить в НАТО. Однако Александр Перенджиев уверен, что эта демонстрация не имеет никакого значения для Альянса.