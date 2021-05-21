Число жертв ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом устанавливается

, 21 мая. Точное количество погибших в результате инцидента на очистных сооружениях в Ростовской области продолжает оставаться неизвестным, заявили в администрации Таганрога.

Ранее стало известно о трагедии в населенном пункте Дмитриадовка Неклиновского района. В ходе выполнения работ в коллекторе отравились, согласно предварительным данным, семь человек. Еще примерно пять человек пострадали. Возможной причиной гибели могло стать попадание людей под действие паров стоков.

Определить точное число жертв невозможно, поскольку колодец остается затопленным. Об этом заявил глава администрации города Андрей Лисицкий.

На место событий оперативно выехали сотрудники подразделения газодымозащитной службы. Также были вызваны следователи и криминалисты.