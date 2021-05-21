Манижа опустилась в рейтинге букмекеров после второго полуфинала Евровидения

Москва, 21 мая. Популярная певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе «Евровидение», опустилась в букмекерском рейтинге после второго полуфинала.

Исполнительница занимала десятое место в списке букмекеров. По данным сайта Euroinvision.com, после второго полуфинала Евровидения Манижа оказалась на 15-й строчке.

Лидирующие позиции по-прежнему занимают итальянская рок-группа Måneskin и французская певица Барбара Прави. Кроме того, в топ-5, по версии букмекеров, входят конкурсанты из Мальты, Швейцарии и Украины.

Финал Евровидения пройдет в Роттердаме на арене Ahoy 22 мая. Манижа выступит на конкурсе с песней Russian Woman. Продюсер Яна Рудковская ранее оценила шансы участницы от России на победу.