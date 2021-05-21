Учитель ОБЖ из Казани провел «мастер-класс» по обороне со стульями

Казань, 21 мая. Преподаватель ОБЖ одной из казанских школ провел с учениками необычный урок. Учитель показал им приемы обороны при помощи стульев.

Ученики казанской школы получили не совсем обычный урок ОБЖ. Педагог продемонстрировал школьникам, как можно защитить себя, используя обыкновенный стул. Видео «мастер-класса» появилось в Сети.

Как стало известно, педагог сымитировал нападение на школьника с ножом и показал способы отражения такой атаки при помощи предмета мебели. Сам учитель утверждает, что таким образом можно сформировать и отработать навыки сопротивления агрессивному преступнику.

Стремление научить детей своевременно и адекватно реагировать на насилие выглядит адекватным решением на фоне участившихся случаев агрессивного поведения в школах, в том числе с применением ножевого и огнестрельного видов оружия.

Пермский край показал один из худших результатов по внеплановым проверкам безопасности школ. После нападения стрелка на школу в Казани в Березниках проверили только шестую часть учебных заведений, сообщало URA.RU.