Астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые внезапно разбогатеют в конце весны

Москва, 21 мая. Известный астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые могут стремительно улучшить финансовое положение в ближайшие две недели.

По словам Глобы, начало месяца не принесло Близнецам высокий доход, поэтому они уже потеряли надежду получить много денег. Однако представители этого знака зодиака могут внезапно разбогатеть в конце весны.

«Сейчас вы сможете выгодно провернуть не одну, а даже несколько сделок!» — отметил астролог.

Вторым знаком, которому конец мая сулит материальное благополучие, стали Раки. Им поступит выгодное предложение, при этом, по словам Глобы, для получения высокого дохода важно заниматься финансами самостоятельно и не делегировать этот вопрос другому человеку.

Финансовый успех в конце мая, по мнению астролога, ждет и Дев. Они найдут новый источник дохода, причем в этом им помогут новые или старые знакомые. Кроме того, Девам скоро может понадобиться помощь друзей в работе, пишет TV.ua.

Астрологи ранее назвали лучших водителей по знаку зодиака. По словам экспертов, Близнецы являются прирожденными гонщиками.