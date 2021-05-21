Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров после сбоя в «Аэрофлоте»

Санкт-Петербург, 21 мая. Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на сообщение «Аэрофлота» о возможных задержках регистрации пассажиров из-за технического сбоя и проверит соблюдение их прав.

Контроль осуществят во всех поднадзорных аэропортах, сообщили в ведомстве. В Мурманске в воздушную гавань с этой целью выехал старший помощник транспортного прокурора Денис Осокин.

Днем в пятницу «Аэрофлот» проинформировал, что у одного из его поставщиков IT-услуг произошел глобальный технический сбой. Пассажиров предупредили о возможных проблемах при регистрации и задержках вылетов.

Позднее официальный представитель компании-перевозчика Михаил Демин объявил, что неполадки устранены и принес извинения за неудобства.