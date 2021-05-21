Состояние пострадавшей учительницы из Березников ухудшилось

Пермь, 21 мая. Минздрав Пермского края сообщил, что педагогу по физике, на которого напал лицеист, стало хуже в больнице.

Состояние здоровья учительницы физики, на которую с ножом напал лицеист Роман Д., ухудшилось, сообщили в краевом минздраве.

Сейчас педагог находится в реанимации, за ее самочувствием пристально следят врачи.

Ранее сообщалось, что жертву пермского лицеиста доставили в больницу при помощи вертолета санавиации. Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень поставила под личный контроль ситуацию с нападением на педагога.