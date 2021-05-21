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15:12
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Член ОНК рассказал, как будут регламентировать добровольность труда заключенных
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
15:00
Общество
Эфир: Слово против слова — нужно ли отменять ЕГЭ
14:55
Армия
Израильской полиции приказали войти на Храмовую гору
14:55
Происшествия
Пятеро пострадавших в ЧП под Таганрогом находятся в реанимации
14:53
Политика
Дмитрий Песков поделился мнением об Илоне Маске
14:51
Происшествия
ФАН установил личности погибших в катастрофе на очистных сооружениях под Ростовом
14:48
Армия
МО Армении организовало визит иностранных офицеров на границу с Азербайджаном
14:48
Общество
Озеро лотосов в Волгограде признали одним из самых живописных в России
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Состояние пострадавшей учительницы из Березников ухудшилось

321
Происшествия
Состояние пострадавшей учительницы из Березников ухудшилось
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Пермь, 21 мая. Минздрав Пермского края сообщил, что педагогу по физике, на которого напал лицеист, стало хуже в больнице.

Состояние здоровья учительницы физики, на которую с ножом напал лицеист Роман Д., ухудшилось, сообщили в краевом минздраве.

Сейчас педагог находится в реанимации, за ее самочувствием пристально следят врачи.

Ранее сообщалось, что жертву пермского лицеиста доставили в больницу при помощи вертолета санавиации. Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень поставила под личный контроль ситуацию с нападением на педагога.

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